Google再次說明 將使Stadia串流遊戲服務收錄遊戲增加至400款

今年初透露將使Stadia串流遊戲服務收錄作品增加至120款後，Stadia服務負責人Jack Buser在接受訪談時透露，接下來將與約200名開發者合作至少400款遊戲陣容，預計會在2021年內陸續登上Stadia服務。

目前在Stadia已經有超過100款遊戲可供體驗，同時先前也藉由收購遊戲工作室，例如曾經製作《蝙蝠俠：阿卡漢城市 (Batman: Arkham City)》，以及《極地戰嚎4 (Far Cry 4)》的Typhoon Studio工作團隊，藉此擴展Stadia串流遊戲服務獨佔作品數量。

而依照Jack Buser表示，未來在Stadia串流遊戲服務將會有更多獨佔作品推出，甚至也能藉由串流遊戲使用模式，將能創造橫跨裝置、跨地區遊玩使用模式，因此也能實現不同遊戲互動，以及遊玩內容成就內容。

同時，Jack Buser也強調將持續與更多遊戲開發者合作，並且投入大量人力與時間，藉此讓Stadia服務能穩固成長，並且滿足更多玩家遊玩需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》