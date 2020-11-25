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PS5下載Bug必須恢復原廠設定解法教學 3步驟進入安全模式

聯合新聞網 / T客邦

索尼 PS5 先前爆出出現下載 Bug，當使用者下載遊戲或是應用程式時，跳出 「下載佇列」或是發現其他錯誤，這時導致用戶無法取消或者繼續下載。而根據遇到這個問題的用戶反應，要解決這個問題，只能通過恢復出廠設定來修復。但這樣做，不但用戶原本的設定都會跑掉，已經下載的遊戲也會消失，需要重新下載所有遊戲。

現在，PlayStation 官方提供了一種解決方法，不需要恢復出廠設定。那就是使用者需要進入安全模式，讓PS5 自動重建資料庫。

根據官方說明，要進入PS5安全模式的做法是：

首先是按住電源按鈕關機，看到電源顯示閃爍幾下關閉。

當確認主機關閉後，再來按住主機電源鍵不放（這時你會聽到第一聲嗶聲），大約等待七秒，這時你會聽到第二聲嗶聲，就可以放開。

用USB連接線連接你的手把，這時你就可以進行操作。選擇第五項 「Rebuild Database」重建 PS5 資料庫。

另外，你也可以在這裡用手動下載的方式，進行系統更新

另外也有外國網友針對PS5的安全模式拍了短片說明：

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

PS5 更新 修復

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