PS5下載Bug必須恢復原廠設定解法教學 3步驟進入安全模式

索尼 PS5 先前爆出出現下載 Bug，當使用者下載遊戲或是應用程式時，跳出 「下載佇列」或是發現其他錯誤，這時導致用戶無法取消或者繼續下載。而根據遇到這個問題的用戶反應，要解決這個問題，只能通過恢復出廠設定來修復。但這樣做，不但用戶原本的設定都會跑掉，已經下載的遊戲也會消失，需要重新下載所有遊戲。

現在，PlayStation 官方提供了一種解決方法，不需要恢復出廠設定。那就是使用者需要進入安全模式，讓PS5 自動重建資料庫。

If you’ve experienced issues downloading games with “Queued for Download” or “View Details” messages on PS5, please update the system software to the latest version, start your PS5 in safe mode then rebuild the database. See "PS5:safe mode options" at https://t.co/BfgPSMafxd. pic.twitter.com/Vq7m0dXA23 — Ask PlayStation (@AskPlayStation) November 19, 2020

根據官方說明，要進入PS5安全模式的做法是：

首先是按住電源按鈕關機，看到電源顯示閃爍幾下關閉。 當確認主機關閉後，再來按住主機電源鍵不放（這時你會聽到第一聲嗶聲），大約等待七秒，這時你會聽到第二聲嗶聲，就可以放開。 用USB連接線連接你的手把，這時你就可以進行操作。選擇第五項 「Rebuild Database」重建 PS5 資料庫。

另外，你也可以在這裡用手動下載的方式，進行系統更新。

另外也有外國網友針對PS5的安全模式拍了短片說明：

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》