「PS5不要急著現在買」他狂玩2天曝理由 網：你那台先給我玩

全球玩家瘋搶PS5，一機難求讓黃牛價水漲船高，索尼互動娛樂執行長也表示「全球庫存已銷售一空」。有「人品爆發」的玩家成功搶到PS5並瘋狂玩了2天，列出5大項絕不該現在搶著買的原因。

原PO在PTT上分享玩機心得，首先點出此次PS5缺乏量身訂做的大作，「刺客、蜘蛛人都是PS4也有的換皮遊戲」，舊世代主機玩家還有上億人，要等到PS5主打的遊戲恐怕還需要一段時間。其次是與前一代性能差異不顯著，以往換機很有升級感，但兩天玩下來並沒有體驗到飛天遁地級的差異。

他也提到，若急著入手妥協於哄抬過的價格，帶來的則是「性價比的崩壞」。「吸引人是因為他能只花你13000，換到優異的遊戲感受」，不建議衝動砸大錢向黃牛購買。

除了價格問題，貨物狀況也還不夠明朗，供貨數量不明、到貨狀況更是遙遙無期；首批貨物已傳出一些Bug，「我自己才玩兩天，就有碰到畫面卡住」。

文中呼籲大家絕不要用原價以外的價格入手，「尤其是花三倍、四倍的錢買黃牛機」，還不如組一台電腦用途更廣。台灣PS5光碟版、數位版建議售價分別為15980元、12980元，原PO指出拍賣平台少說26000起跳，甚至還有喊到破6萬的，價差相當驚人。

然而許多還沒從搶購亂象中「畢業」的玩家看了並不買單，直說是「假批判真炫耀」、「那快趁熱賣掉」、「你那台先給我玩」、「跟我們沒得買的說這些…」