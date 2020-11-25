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PS5第三波預購又來了！27日中午光碟、數位雙版本限量開搶
PlayStation 5入手機會又來了！繼上週19日第二波預購被秒殺後，又有多家電商通路將於27日開放第三波預購，此次除了光碟版主機，也包含了首賣沒有的數位版供玩家搶購。
Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物，目前都已放上雙版本預購的網頁，價格分別為光碟版15980元、數位版12980元，PChome更於網頁強調「數量一定滿足不了大家的需求，請各位到時候保持平常心」；MOMO購物網目前看起來網頁僅有光碟版主機，價格同樣為15980元。
PS5搶購亂象不只台灣看得到，上週在智利就曾發生裝滿PS5的主機遭到歹徒搶劫的事件，影響到大批等待中的玩家。索尼互動娛樂執行長也於近日發聲，指出「全球庫存都已經銷售一空」，但會努力確保PS5供貨正常。
部分網友聽到第三波預購消息，感嘆「反正又是機器人大戰了（無情緒發言）」、「抽的還比較公平」、「不想搶了+1」、「一下有貨一下沒貨搞的我好亂啊」。
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