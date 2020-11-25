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導入機械式按鍵 Razer針對Xbox Series X/S打造全新有線控制手把
針對近期正式上市的Xbox Series X、Xbox Series S，Razer宣布推出新款Wolverine V2有線控制手把，藉此提供可自定義按鍵、提供更快且精準的操作感受。
Razer將旗下機械式按鍵應用在新款Wolverine V2有線控制手把，標榜相比一般Xbox控制手把能提高35%操作精準度，同時僅需0.65mm壓按行程即可觸發按鍵功能，而整體使用壽命更可承受超過300萬次壓按。
而在控制手把上方，Razer額外增加兩組可自定義按鍵，配合專屬控制軟體可以設置合適個人操作習慣的按鍵定義，另外也能將操作巨集指令設置在額外加入的自定義按鍵。
控制手把除了針對持握感重新調整，更加入防滑紋理設計，讓使用者在激烈操作過程中，仍可緊握控制手把。
目前新款Wolverine V2有線控制手把將以99.99美元價格銷售，暫時尚未確認在台上市細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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