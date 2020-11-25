金士頓遊戲品牌HyperX 預告更多遊戲周邊將進駐台灣

相較早期品牌宣傳作法，金士頓近年除了藉由HyperX品牌深入遊戲市場，更著重藉由多元周邊配件深入玩家需求。而近期也以《突破從好玩開始》形象宣傳影片，攜手金音獎三項歌手J.Sheon、插畫家Duncan、職棒球星郭俊麟、實況主鳥屎，以及YouTuber「一隻阿圓」，並且聯合Yamaha、Red Bull一同推廣正向遊戲精神。

在形象宣傳影片中，更採用場景貫穿形式，讓五名活動代言人串連代表正向遊戲精神，並且扭轉一般對於遊戲較為負面印象，強調遊戲並非只是浪費時間、令人沈迷，而是能帶動更專注、振奮人心的正向能量，同時也希望藉此募集更多平凡人的電玩故事。

同時，金士頓也透露在影片內容中，其實並沒有特別凸顯各個品牌產品，例如金士頓耳機在影片中只是五名活動代言人身上不顯眼的配件，而Yamaha、Red Bull旗下產品也僅只是在影片內以驚鴻一瞥形式出現。

金士頓表示，如同過往藉由故事詮釋其隨身碟的手法，此次也希望藉由類似作法達成遊戲精神傳遞，同時也能更自然地達成品牌宣傳效益。

而在相關說明中，金士頓更透露多款HyperX品牌新品將會在明年初陸續進駐台灣，其中包含日前已經在海外市場銷售的無線耳機Cloud II Wireless，以及針對家用主機打造的Cloud Stinger Core無線耳機，同時在宣傳影片中亮相的入耳式藍牙耳機Hyper Cloud Buds Wireless也會進入台灣市場銷售。

不過，金士頓表示目前尚未準備推出真無線耳機產品，其中原因包含目前此類產品在遊戲體驗仍不佳，同時也會有容易掉落情況，因此在新推出的入耳式藍牙耳機Hyper Cloud Buds Wireless，實際採用頸掛配戴設計，但是強調藉由藍牙5.0規格確保連接穩定，並且支援Qualcomm aptX協定，讓聲音傳輸聆聽效果可以更加提升。

至於在鍵盤方面，從先前推出第一款貼近紅軸的自有鍵軸，到後來接續推出貼近茶軸與青軸的設計，標榜能以更省力、行程更短方式壓按鍵軸，並且更快觸發按鍵功能，並且在後續與Ducky合作60%鍵盤獲得許多用戶迴響之後，日後也將推行HyperX品牌自有60%鍵盤。

另外，金士頓更預告明年將會推出新款輕量化「洞洞鼠」設計的滑鼠配件，但在PCIe 4.0規格的SSD產品則還要再等一些時候，另外目前也尚未規劃推出電競座椅等大型配件 (雖然透露先前曾與某座椅品牌協商合作，但最後卻臨時中止)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》