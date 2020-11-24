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PlayStation 5全球庫存銷售一空！執行長：想辦法滿足玩家購機需求

聯合新聞網 / 楊又肇

從11月12日開放銷售至今，全球地區均出現PlayStation 5一機難求情況，甚至造成黃牛持續炒作而使價格飆漲，而索尼互動娛樂執行長Jim Ryan在近期受訪時表示，目前全球庫存都已經銷售一空，接下來將會努力確保PlayStation 5供貨正常。

由於受到新型冠狀病毒疫情等因素影響，使得PlayStation 5面臨供貨嚴重不足情況，依照Jim Ryan說法表示，目前Sony旗下所有PlayStation 5庫存都已經清空，將設法確保接下來的供貨正常，並且盡量滿足全球玩家購機需求。

不過，Jim Ryan也坦承目前在PlayStation 5供貨穩定面臨挑戰，同時也說明難以杜絕黃牛囤貨拉抬價格的情況，但會設法提高庫存因應龐大供貨需求，確保讓每個玩家都能順利購買PlayStation 5。

相同情況也發生在Xbox Series X、Xbox Series S，日前Xbox部門負責人Phil Spencer也向玩家致歉，並且表示將盡力確保新機供貨順利。

若Sony與微軟在近期內均無法順利改善新款次世代遊戲主機供貨短缺問題的話，預期在接下來的黑色星期五、網路星期一，以及在年底聖誕節期間的購物高峰期，恐怕將面臨不小的營收機會損失，同時也可能會讓新款主機黃牛價攀升問題更難在短時間內獲得改善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation 5 Sony

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