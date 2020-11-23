面交PS5賣家曝出售真相 他聽了傻眼：有點鼻酸

Sony新世代遊戲主機PlayStation 5（PS5）在19日正式開賣，民眾爭相搶購，由於現貨供不應求，許多玩家想玩也搶不到主機。有網友幸運在網上下標到其他賣家轉售，面交時詢問才得知，對方在PChome下訂成功，卻被老婆要求出售，該網友心酸表示，「果然女人還是分得出來PS5跟空氣濾淨機的差別」，該篇貼文也吸引上千人按讚。

一名吳姓網友21日在網上發文表示，20日到面交地點購買PS5，提早抵達地點後，撥電話給賣家，電話那頭聲音是一名女生，聽起來不像會打電動的類型，價錢也是當天找到網上最低價，一副想要急著賣掉的語氣。

結果賣家到面交現場後，是一名典型愛打電動的中年男子，在驗貨時他與對方寒暄詢問，PS5是在哪裡下訂？對方則說「在PChome訂的」，該網友直呼「那你很會訂欸，你是訂到兩台嗎？不然為啥要賣？」結果對方沈默2秒回應「那是我老婆要賣的......」。

該網友表示，「看著他眼中的苦澀，換我沈默了，有點鼻酸」，他直言，「女人還是分得出來，PS5跟空氣濾淨機的差別」。由於PS5外型神似空氣濾淨機，許多網友戲稱要欺騙老婆是買空氣濾淨機，而非PS5。

其他網友對賣家的難過也感同身受，留言「比悲傷更悲傷」、「你有沒有後悔說出你很會訂這句」、「幫我跟你老婆說聲謝謝」、「你是魔鬼嗎？」、「哭得很大聲！狠狠哭！」、「我看到都要流眼淚了」。

還有網友開玩笑說誰知道呢？「搞不好他老婆每天忙上班、下班忙煮飯，吃完晚餐忙著看小孩做功課，10點以後把小孩弄去洗澡睡覺，做隔天的便當，每天搞到12點才能坐下來休息追個劇，睡覺前還在煩惱這個月薪水夠不夠付小孩學費和補習費，家裡換一台電鍋或掃地機她都要考慮好久，決定存點錢半年後再換。但看到一台PS5剛上市就放在家裡，老公下班後就等吃飯，吃完晚餐等著打PS5，打完PS5躺床上打呼，那PS5被老婆賣掉也很正常，他睡覺時口鼻沒被蓋枕頭，都要感謝老婆不殺之恩」。