獲Alphabet投資、接手Jump業務的共享滑板車服務Lime 預告推出新共享交通模式

推行共享單車與共享滑板車之後，曾獲Google母公司Alphabet投資的Lime，計畫推出全新單車、滑板車以外全新共享交通使用模式。

在稍早說明中，Lime執行長Wayne Ting透露將在明年第一季提供全新共享出行使用模式，但並未透露預計採用何種交通工具，相關看法則認為新款交通工具將比滑板車電力續航更久，同時能有更高承載能力。

此外，Lime也確定未來將開放與更多第三方品牌交通工具串接，例如近期已經在特定城市提供使用Wheels品牌電動單車，未來預期也會加入更多品牌合作交通工具，讓使用者能有更多元選擇。

在歐洲市場發展部分，Lime也計畫從法國巴黎等城市開始投放第四代電動滑板車，讓歐洲地區使用者能透過電池續航力更高的交通工具代步。

依照Lime說明，目前已經在今年第三季使營運現金流轉正，預期可在明年開始實現全年獲利目標，並且將進一步擴大服務範圍，同時藉由全新服務模式吸引更多人使用。

Lime在今年春季從Uber手上接手共享電動單車Jump業務，目前主要以共享單車、滑板業務吸引用戶，同時也持續構思全新發展模式吸引更多用戶加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》