HBO確認開始拍攝 《最後生還者》真人電視影集

Naughty Dog副總裁Neil Druckmann先前已經證實，將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集，並且將由《核爆家園 (Chernobyl)》製作人暨編劇Craig Mazin執導。而稍早由HBO執行總裁Francesca Orsi宣布消息，則是確定投入《最後生還者》真人電視影集製作。

除了將由Craig Mazin負責執導，更將由《權力遊戲》執行製作人Carolyn Strauss，以及Naughty Dog副總裁，同時也是《最後生還者2》總監Neil Druckmann擔任劇情總監，而包含PlayStation Productions工作人員也會參與此部影集製作。

Naughty Dog先前也確認與哥倫比亞影業合作製作《秘境探險》真人版電影，日前更已經正式進入拍攝階段，並且由曾經執導電影《猛毒》的Ruben Fleischer擔任，而主角奈森德瑞克 (Nathan Drake)是由湯姆霍蘭德演出，馬克華柏格 (Mark Wahlberg)則扮演奈森德瑞克亦師亦友，甚至偶而出現父親般關懷的維克多蘇利文 (Victor Sullivan)。

《秘境探險》真人版電影預計在2021年7月15日上映，而此次確定進行製作的《最後生還者》真人電視影集，未來將會透過HBO及HBO Max訂閱服務提供觀看。

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