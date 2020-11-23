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羅技推出重量僅63公克的遊戲滑鼠 G Pro X Superlight
相較Razer推出重量僅61公克的電競滑鼠Viper Mini，羅技則是在日前推出重量僅79公克的G Pro Wireless之後，更進一步推出重量控制在63公克的G Pro X Superlight。
相較先前的設計，G Pro X Superlight除了將滑鼠重量降低，更進一步增加底部滑件面積，並且將定位感應器改為Hero 25K，並且讓解析度提高至25000 DPI，而電力使用時間則從原本最高的60小時增加至70小時。
至於連接部分依然採用LIGHTSPEED無線技術，配合使用的USB Dongle可收納在滑鼠底部空間，但充電介面則仍維持使用micro USB。而外觀部分則維持與先前G Pro Wireless相同，因此也不會有使用體驗明顯改變情況。
G Pro X Superlight預計推出黑白兩種款式，建議售價為149.99美元，預計會在12月初率先在美國市場推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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