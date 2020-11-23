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Xbox Series X、S的控制手把 很快就能用在iOS裝置與Apple TV

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息顯示，蘋果很快就會讓iOS裝置、Apple TV加入支援微軟新款遊戲主機Xbox Series X、Xbox Series S的控制手把。

宣布推出Apple Arcade遊戲訂閱服務時，蘋果便宣布可讓iOS裝置、Apple TV支援微軟Xbox One相容控制手把，以及Sony PlayStation 4的DualShock 4控制手把，其中主要是透過藍牙連接方式建立連結，因此蘋果在後續也透露將從iOS 14.3版本加入支援PlayStation 5所搭配DualSense控制手把。

不過，微軟推出的控制手把目前僅支援至Elite 2控制手把，以及無障礙控制器 (Xbox Adaptive Controller)，尚未加入支援Xbox Series X與Xbox Series S搭配控制手把，即便在iOS 14.3測試版本也未提到支援新款Xbox控制手把。

但從蘋果技術支援頁面說明，表示蘋果已經著手與微軟合作，預計在後續讓Xbox Series X、Xbox Series S的控制手把也能用於iOS裝置與Apple TV，讓使用者也能透過此類控制手把遊玩Apple Arcade服務遊戲，或是用於遊玩串流遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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