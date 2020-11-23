Xbox Series X、S的控制手把 很快就能用在iOS裝置與Apple TV

PS5已經在全球陸續開始銷售，不過，由於供不應求，總是有還在等待的人。而歐洲媒體PSU的編輯已經入手了PS5的遊戲光碟《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》，不過歐洲的主機則要11月19日才上市。百般無聊的他們看著遊戲光碟，突發奇想想要知道，如果把PS5的遊戲光碟放進PS4的主機，會發生什麼事？

2020-11-19 16:18