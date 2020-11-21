滿心期待收到PS5主機！一開箱見「貓飼料」她超傻眼

Sony次世代主機 PlayStation 5前天(19日)在台上市 ，現貨供不應求，大批玩家搶不到主機，甚至在智利還引起不法份子直接搶劫運送PS5的貨車，這次又傳出受害者，在滿心期待開箱包裹時，發現裡面被調包成貓飼料，讓人相當傻眼。

PS5販售後，能幸運搶到的玩家不多，開賣後就瞬間秒殺，全球都陷入了缺貨潮，根據「英國衛報」報導，有搶到貨的粉絲抱怨收到貨後，滿心期待地拆開包裹，沒想到裡面裝的並不是主機，而是貓飼料、米袋、烤肉架、氣炸鍋等等，還有人說沒有收到任何包裹，但卻已經被標記「已送達」。

亞馬遜也證實有PS5在運送過程中被調包的情況，目前正在調查當中。發言人表示對此感到很抱歉，但強調只有少部分訂單出現被調包的狀況，會與有遇到問題的客戶聯繫，任何訂單有問題都可以聯繫客服尋求協助。

因為PS5太夯，引起黃牛以近1000英鎊（約新台幣37807元)在拍賣網站販售，PS5在英國原價為449英鎊（約新台幣16981元），無光碟機版本則是349英鎊（約新台幣13199元），除了網路銷售，也有玩家選擇到實體店面購買，常可見門外大排長龍的景象。

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

▲PS5開箱文，裡面被調包成如貓飼料、氣炸鍋、米袋等物品，讓人看了很傻眼。