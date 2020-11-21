微軟：不會讓Bethesda等遊戲工作室發行作品變成Xbox平台獨佔

針對日前宣布收購Zenmix Media，造成不少玩家擔心Bethesda、id Software等遊戲工作室未來發行作品可能僅在Xbox或Windows PC平台推出，但依照Xbox部門財務長Tim Stuart回應說明，未來並未計畫將Bethesda等遊戲工作室發行作品從Sony、任天堂等遊戲主機平台移除。

相反地，微軟更傾向讓Bethesda、id Software等遊戲工作室發行作品有更高遊玩吸引力，並且藉此將玩家導向使用Xbox主機平台。同時，Tim Stuart也強調Xbox平台積極支援跨平台遊玩使用模式，藉此讓遊戲可玩性提升。

而就微軟目前主力推動Xbox Game Pass訂閱服務使用模式，因此代表Zenmix Media旗下遊戲工作室所發行遊戲作品也會透過此服務提供使用，並且吸引更多玩家加入使用Xbox Game Pass訂閱服務，同時帶動Xbox主機銷售。

但為了吸引更多玩家支持使用Xbox主機，未來微軟或許還是有可能在DLC內容等提供Xbox平台版本獨佔項目，藉此與其他平台版本做出差異化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》