排隊3小時搶買PS5只為「寵夫」 甜美人妻原來是知名星座專家

廣大遊戲迷引頸期盼的「PlayStation5」（PS5），終於在昨天（19日）正式在台上市，全台販售地點全都擠滿排隊人潮，不過有位甜美人妻為了老公「不惜排隊3小時」，也要在第一時間拿到首批PS5給老公一個驚喜。此事瞬間成為全台人夫的話題，而這位甜美人妻身分也意外曝光。

據《三立新聞網》報導，位於北市中正區的經銷商《九號基地》19日一早出現一位甜美人妻，而她正是來排隊搶購PS5，原來這位人妻的老公是忠實的PS粉絲，「所以偷偷預購，想要給他一個驚喜」。甜美人妻透露，她已在店外排隊等了3個小時，除了要在第一時間拿到PS5之外，還順便買了老公愛玩的遊戲《決戰時刻：黑色行動冷戰》，如此「寵夫」舉動立刻引起網友熱議，而這位甜美人氣的真實身分也意外曝光。

甜美人妻其實是占星師蘇飛雅，她在臉書粉專也發文坦言，「老實說，我自己是沒有在百貨公司週年慶開賣時排隊搶購的，因為感覺總是買得到貨」，但聽聞PS5真的很限量，激起了她的鬥志。

蘇飛雅也笑說，其實早就知道自己當天的運勢不太順，「看著自己寫的今日運勢，自己都覺得很好笑，根本是自我實現的預言」，不過最後還是順利拿到PS5了，「原來長久的等待後，得到的成就感更深」。