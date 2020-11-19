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PS5還沒到貨等不及！嘗試把PS5遊戲光碟放進PS4主機 結果悲劇了

聯合新聞網 / T客邦

PS5已經在全球陸續開始銷售，不過，由於供不應求，總是有還在等待的人。而歐洲媒體PSU的編輯已經入手了PS5的遊戲光碟《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》，不過歐洲的主機則要11月19日才上市。百般無聊的他們看著遊戲光碟，突發奇想想要知道，如果把PS5的遊戲光碟放進PS4的主機，會發生什麼事？

一般來說，遊戲主機應該都會有防呆的機制，因此，當你把錯誤的光碟放進不同的遊戲主機中，應該要顯示「遊戲主機不支援此光碟格式」才算是正常的狀況。不過，PSU的編輯則沒遇到這種狀況。

沒錯，PS4主機當然無法讀取他們放進去的光碟，但是PS4主機也沒打算退還光碟給他們，而是反覆一直嘗試讀取光碟，就算是他們按下彈出按鈕也沒反應。因此，他們的光碟機就一直不斷的在讀取。因此讓編輯陷入了一陣恐慌。不過，隨即有另外的人獻策表示在遊戲機底部還有一個手動彈出的設計，把螺絲起子插入逆時針旋轉，就可以把光碟彈出來

最後，PSU的編輯表示，你不應該嘗試把你的PS5光碟放到PS4裡，因為雖然有辦法把它取出來，但它們本來就不會被系統讀取，因此不要進行嘗試。當你購買實體PS5光碟時，唯一的正確使用方法，就是將該光碟放入PS5中，然後在PS5上播放。

新聞來源：psu

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation 5

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