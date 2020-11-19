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PS5手把顆粒大有玄機！網友放大後驚見：開發者的執念都在這
廣大遊戲迷引頸期盼的次世代主機「PlayStation 5」（PS5），終於在今天11月19日正式在台上市。除了主機本身的高科技性能受到矚目之外，最近更有玩家發現，就連手把的設計也大有玄機。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「アムザ」在日前分享，表示PS5手把白色握柄的部分，為防滑而設計了表皮紋路。但一細看後，竟然發現那些止滑用的顆粒，正好是用PS主機的手把按鍵圖案「○Ｘ△□」所組成的。而不止是手把，就連主機外殼的內側，同樣也有相同的設計。
報導訪問PS5的設計師森澤有人，森澤表示，當初就是希望能給玩家驚喜感，才會想到要用這種方式設計握柄。為此，他們不斷實驗、重新打樣調整，為的就是找出最理想的設計方案。而身為一位設計師，能與這種方式和玩家隔空交流，並受到肯定，他本人也覺得非常開心。
這項巧思果然也吸引到許多網友的目光，表示「簡直令人肅然起敬」、「真的是太酷了」、「開發者的執念都濃縮在這了」、「我是任天堂派的，但真的被嚇到了」。
PS5コントローラーの滑り止めのザラザラ、拡大すると本当に○☓△□マークだ…… pic.twitter.com/ZQDdt8aGAK— アムザ (@ALevamme) November 12, 2020
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