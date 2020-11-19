樂高針對《超級瑪利歐》推出創意工具包、擴充組與新角色

針對日前與任天堂合作的《超級瑪利歐》系列套組，樂高宣布全新擴充組合包，其中包含一組創意工具包、三款擴充組、兩款升級組，以及10款新角色擴充包，讓玩家可以擴展更多遊玩方式。

此次推出的Master Your Adventure Maker工具包，將可透過Customization Machine組改變特殊積木功能，透過Start Pipe組則可改變級別遊玩規則，整個工具包將透過366組樂高積木構成。

而同步推出的三款擴充組，分別為Chain Chomp Jungle Encounter、Piranha Plant Puzzling Challenge，以及Wiggler's Poison Swamp，藉此加入更多《超級瑪利歐》系列遊戲場景與角色。

另外推出的兩款升級組，則分別為Penguin Mario Power-Up Pack與Tanooki Mario Power-Up Pack，讓瑪利歐能獲得不同角色能力。

至於此次新增加的角色擴充包，則分別是Huckit Crab、Spiny Cheep Cheep、Ninji、Foo、Parachute Goomba、Fly Guy、Poison Mushroom、Para-Beetle、Thwimp與Bone Goomba，同時將以人偶包形式銷售，因此玩家僅能以抽選方式購買蒐集。

建議售價部分，Master Your Adventure Maker工具包將以59.99美元價格銷售，Chain Chomp Jungle Encounter、Piranha Plant Puzzling Challenge，以及Wiggler's Poison Swamp三款擴充組，分別將以19.99美元、29.99美元與39.99美元銷售，至於兩款升級組則分別以9.99美元與24.99美元價格銷售。

新款擴充組合包預計會在明年1月1日起透過樂高官網與全球各地零售通路銷售，同時必須配合今年推出的基礎組使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》