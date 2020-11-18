搶不到PlayStation 5？那來試試看這款免費《PS5模擬器》

在PlayStation 5開放首波上市國家銷售後，目前仍處於一機難求、黃牛價高漲情況下，獨立遊戲開發者Alex Grade製作了一款名為《PS5模擬器 (PS5 Simulator)》，讓希望購買PlayStation 5，卻無法順利買到的玩家可以透過模擬方式體驗「開箱」。

在《PS5模擬器》中，是以現有透過Sketchfab網站販售素材打造，讓玩家可在遊玩過程中扮演「順利透過網購方式買到PlayStation 5的玩家」，並且可體驗從收到包裹、拆封、安裝、下載更新，乃至於連線啟用遊玩的模擬過程。

而Alex Grade更強調《PS5模擬器》不具備即時光影追跡效果等級的逼真繪圖感受，但可讓玩家順利感受收到PlayStation 5的拆箱喜悅 (？)，甚至如果在遊玩過程感到不開心的話，還可以順手用 (模擬的)DualSense控制手把往電視砸。

同時，雖然名為《PS5模擬器》，但本身就只有模擬開箱、安裝PlayStation 5，卻無法在遊戲中實際遊玩遊戲。

目前《PS5模擬器》以免費形式提供下載遊玩，但僅相容Windows PC安裝使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》