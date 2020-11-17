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全新國民遊戲機開箱！為什麼你該買一台Xbox Series S？

聯合新聞網 / T客邦

次世代遊戲主機 Xbox Series X/S 已經上市數天了，後續還有 PlayStation 5 雙版本蓄勢待發，無論你是否為第一波入手主機的玩家，肯定都會對遊戲界即將展開的新局感到興奮。

放眼次世代的四台遊戲主機：PlayStation 5 標準版、PlayStation 5 數位版、Xbox Series X 與 Xbox Series S，其實筆者一向最關心的產品，都是體積最小、造型最令人感到驚艷的 Xbox Series S。在台灣微軟協助下，筆者其實在上市前，就把玩了幾天這台十足有趣的小主機，究竟它到底有哪些優點，足以成為新一代的「國民遊戲機」呢？

一台穩定的 FHD 遊戲主機

在四台次世代主機當中，Xbox Series S 無疑是帳面效能最弱的一個，僅 20 CUs 的 RDNA 2 GPU，無法為玩家帶來太多想像，消費者自然也不會有太高期望。可是實際體驗上，無論是介面操作、遊戲載入、遊戲讀取、繪圖表現等等，Xbox Series S 都遠遠超過，身為一台「次世代效能最弱主機」可以帶給玩家的期待。

在 1080p 解析度前提下，每一套於 Xbox Series S 上運行的遊戲，例如《戰爭機器 5》、《極限競速: 地平線 4》、《方舟：生存進化》、《毀滅戰士：永恆》等等，都有著非常漂亮的畫面與流暢度表現；即便將解析度拉上 4K 畫質，Xbox Series S 同樣有著足夠餘力，在大部分狀況下應付作品的效能要求。

《極限競速: 地平線 4》
《極限競速: 地平線 4》

不過整體來說，筆者還是會將 Xbox Series S 定位在 FHD 遊戲環境下，擁有最佳體驗的家用主機，尤其是那些已經特別針對 Xbox Series X/S 進行過最佳化的作品，更是有著遠超期待的體驗。然而，這也成為了一台主流遊戲 PC，能夠跟 Xbox Series S 之間做出區隔的關鍵。

假設消費者對 8K 畫面沒有需求，對 4K 流暢度亦沒有如此嚴格，只想要輕輕鬆鬆回到家時，待在沙發上時隨手一拿控制器，快速喚醒主機，點開遊戲稍待數秒後就能放肆暢玩，那麼 Xbox Series S 絕對是個最佳選擇。

《戰爭機器 5》在主選單的畫面，可以快速存取官方俱樂部，以及徵求團隊等進階功能。
《戰爭機器 5》在主選單的畫面，可以快速存取官方俱樂部，以及徵求團隊等進階功能。

體積尺寸不影響散熱

Xbox Series S 為目前次世代遊戲主機中，體積、尺寸皆屬最小的產品。在先前的原型機開箱中，我們已經可以看到它與 Xbox Series X 的差距，而在 PlayStation 5 開箱影片中，我們則能更加驚嘆於它的小巧設計。

體積上得天獨厚的優勢，讓 Xbox Series S 幾乎可以擺在電視、電腦螢幕旁的任何地方，尤其像筆者喜歡「一螢多用」，透過 HDMI 分接器同時連接多台裝置，Xbox Series S 就讓我十分好安排擺放位置，電源跟螢幕線路也僅需稍微繞一下，就能把桌面弄得乾乾淨淨。

Xbox Series S 小巧的體積，直接擺在電腦桌上也不成問題。
Xbox Series S 小巧的體積，直接擺在電腦桌上也不成問題。

遊戲主機的尺寸，通常必須跟許多事情妥協，其中最重要的一點就是散熱。Xbox Series S 雖然效能較弱，但它的熱量控制卻非常令人滿意，更別提玩家幾乎聽不到風扇運轉時，主機會發出任何噪音。

Xbox Series S 主要的廢熱，都集中在黑色圓型排風區的上方，整台主機在高效能運轉時，除了該處，其他地方的熱量都十分溫和，這確實是了不起的工業設計成就。只不過，Xbox Series S 是一台高度仰賴進風冷卻的主機，無論玩家直擺或橫擺，都要記得保持「進風口」的順暢。

Xbox Series S 對比任天堂 Switch
Xbox Series S 對比任天堂 Switch

無光碟主機跟訂閱服務的搭配

對於一台缺少藍光光碟機的遊戲主機來說，基本上玩家取得遊戲的途徑就只剩一個：下載。但以微軟的想法，他們並不想要玩家購買數位版主機後，只是純粹從數位商店購買遊戲如此簡單。

Xbox Game Pass 絕對是 Xbox Series S 的最佳良伴，筆者甚至可以直接說，假如消費者購買了 Xbox Series S，那麼就一定得訂閱 Xbox Game Pass，這才算是取得了最完整的主機體驗。

Xbox Series X/S 中的 Xbox Game Pass
Xbox Series X/S 中的 Xbox Game Pass

Xbox Series X/S 在 Xbox Game Pass 的操作介面上，設計得十分友好，找起遊戲來不太費力，分類設定也很有條理，整體感覺起來就像主機擁有一個超大的遊戲庫，等待玩家隨時進入探索。

訂閱制服務對次世代 Xbox 主機有著非常重的分量，玩家除了可以在 Xbox Game Pass 中找到經典遊戲外，甚至連最新遊戲都有機會玩得到，更別提還有一些不定時發送的額外好康。在無法透過光碟取得作品的狀況下，Xbox Game Pass 提供給了 Xbox Series S 玩家一個方便的入口，並將主機定位傳達得更加明確。

Xbox Games Pass 遊戲庫，近期還納入了 EA Play。
Xbox Games Pass 遊戲庫，近期還納入了 EA Play。

主機性價比無人能敵

Xbox Series S 在市場戰略上，是非常切中於當代消費者的產品，雖然說頂級玩家固然於遊戲產業中，具備著比較高的消費產值，也更勇於在硬體上做出貢獻，但大多數消費者卻不見得對頂級遊戲體驗，有著更上一層樓的追求。

玩 4K 遊戲需要 4K 螢幕，玩 8K 遊戲需要 8K 電視，問題是事實上，大部分消費者的電腦螢幕，都還停留在 FHD 畫質，電視若好一點也不過 4K，這些人對於遊戲品質的需求，並沒有如同硬核玩家如此進階。

Xbox Series X/S 可以透過手機 Xbox App，快速進行設定。
Xbox Series X/S 可以透過手機 Xbox App，快速進行設定。

即便大多數的人都擁有電腦，無論桌上型或筆電也都能用來玩遊戲，但是電腦市場近來卻呈現了兩極化趨勢，消費者不是選擇組裝一台頂級主機，就是直接購買輕薄文書筆電，因此在中階市場即出現了相當大的缺口。

然而 Xbox Series S 就是那台補上空缺的產品，售價更便宜且效能堪用，正好符合中階遊戲玩家的需求，更讓消費者有所餘裕，將花費投入在後續推出的新遊戲或訂閱服務上。

結論：一台國民遊戲主機

純粹論及 Xbox Series S 在定價與效能體驗，筆者認為它已經非常成功了，而且在市場面暫時沒有其他對手，也許還有一些小缺點需要改進，但隨著時間過去，它只會散發出更加吸引人的魅力。

目前 Xbox Series S 的缺點之一，就是內建儲存容量並不多，消費者勢必得購買專用儲存卡。
目前 Xbox Series S 的缺點之一，就是內建儲存容量並不多，消費者勢必得購買專用儲存卡。

或許任天堂 Switch 未來效能提升後，有機會跟 Xbox Series S 來場競爭，但假若任天堂依舊將 Switch 定位於掌上遊戲體驗優先，那麼 Xbox Series S 將能直接獨霸低中階 FHD 遊戲市場，相當長一段時間。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox Series X

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