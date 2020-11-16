聽新聞
test
0:00 / 0:00
《雅柏：野生動物冒險》將於12月11日 登上Steam、Apple Arcade平台
由《紀念碑谷》系列創作團隊ustwo在今年7月宣布推出的《雅柏：野生動物冒險 (Alba: a Wildlife Adventure)》，確定將會在12月11日正式推出，分別將登上Steam與Apple Arcade。
《雅柏：野生動物冒險》在iOS、macOS平台是以Apple Arcade服務提供遊玩，意味玩家必須透過訂閱Apple Arcade服務才能使用，而在Steam平台則是以付費買斷形式提供，至於家用主機平台版本預計什麼時候推出，目前尚未確認。
至於遊玩方式則是採用開放地圖探索遊玩模式，玩家可以在地圖上進行探險，並且與島上居民互動，進而完成各類任務。
依照ustwo說明，此款遊戲是其中一位團隊成員在地中海的童年夏日回憶，並且以熱愛大自然的想法打造，同時整個遊戲風格採用簡潔設計，預期也能吸引各個年齡層玩家。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言