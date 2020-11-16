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《雅柏：野生動物冒險》將於12月11日 登上Steam、Apple Arcade平台

聯合新聞網 / 楊又肇

由《紀念碑谷》系列創作團隊ustwo在今年7月宣布推出的《雅柏：野生動物冒險 (Alba: a Wildlife Adventure)》，確定將會在12月11日正式推出，分別將登上Steam與Apple Arcade。

《雅柏：野生動物冒險》在iOS、macOS平台是以Apple Arcade服務提供遊玩，意味玩家必須透過訂閱Apple Arcade服務才能使用，而在Steam平台則是以付費買斷形式提供，至於家用主機平台版本預計什麼時候推出，目前尚未確認。

至於遊玩方式則是採用開放地圖探索遊玩模式，玩家可以在地圖上進行探險，並且與島上居民互動，進而完成各類任務。

依照ustwo說明，此款遊戲是其中一位團隊成員在地中海的童年夏日回憶，並且以熱愛大自然的想法打造，同時整個遊戲風格採用簡潔設計，預期也能吸引各個年齡層玩家。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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