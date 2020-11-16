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無法順利在PS5執行的PS4平台遊戲 可能會比想像中還多

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然Sony強調PlayStation 5提供向下相容PlayStation 4平台遊戲功能，僅少數遊戲無法順利在PlayStation 5平台上運作。不過，在部分玩家實際測試情況下，顯然無法順利在PlayStation 5平台上執行的PlayStation 4平台遊戲，可能比想像中多。

就目前玩家列出遊戲內容，包含《Pool Nation》、《時光之塔 (Tower of Time)》、《兩人的童年花園 (The Gardens Between)》、《PixelBOT EXTREME!》、《YIIK：現代派RPG (YIIK: A Postmodern RPG)》，以及對應PlayStation VR遊玩的《Golem》均無法順利在PlayStation 5平台上遊玩。

相較Sony日前公布無法在PlayStation 5平台上執行的10款PlayStation 4平台遊戲，分別包含《Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One》、《TT Isle of Man – Ride on the Edge 2》、《Just Deal With It!》、《Shadow Complex Remastered》、《We Sing》、《Hitman Go: Definitive Edition》、《Shadwen》、《Joe’s Diner》，以及兩款對應PlayStation VR遊玩的《DWVR》與《Robinson: The Journey》，並未包含此次由玩家發現無法順利相容遊玩的遊戲內容。

會有這樣的落差，有可能與目前在PlayStation 4平台發行遊戲相當多，同時有不少比例更是獨立開發商打造內容，因此在測試相容回報、確認結果趕不上Sony公布時間，甚至也有可能是開發商並未作進一步的確認，因此讓實際可在PlayStation 5平台執行的PlayStation 4平台遊戲數量，或許會比想像中還少一些。

而打造《PixelBOT EXTREME!》的開發商PlayHeart Games，稍早已經針對相容問題提出修正，讓遊戲內容可順利在PlayStation 5平台運作，同時也意味Sony在正式推出PlayStation 5之前，實際上並未針對所有PlayStation 4平台遊戲進行完整測試。

不過，Sony在PlayStation Network遊戲介紹頁面中，其實也未將現有PlayStation 4平台遊戲標示可相容PlayStation 5平台，但在Sony宣傳PlayStation 5功能特色時，卻強調可相容絕大多數的PlayStation 4平台遊戲，難免會讓玩家認為可順利執行手中擁有PlayStation 4平台遊戲作品。

目前看起來，Sony可能期望玩家在實際遊玩過程中反應無法順利相容情況，進而讓遊戲開發商著手調整遊戲相容性，除非特定遊戲因為控制周邊相容問題，造成無法順利在PlayStation 5平台遊玩，否則理論上既有在PlayStation 4平台發行遊戲，都能順利移轉至PlayStation 5平台使用。

反觀，微軟在Xbox One時期就已經提供相當完整的向下相容使用體驗，甚至在Xbox Series X、Xbox Series S推出時，就能使用可對應至初代Xbox平台遊戲，雖然也有部分遊戲無法向下相容，但至少玩家遊玩多數初代Xbox、Xbox 360或Xbox One平台遊戲，並不會有太大問題，而微軟也希望藉由提供向下相容遊玩體驗，藉此留住Xbox平台玩家，甚至也能藉此增加更多玩家加入使用。

雖然Sony已經將多款曾在初代PlayStation、PlayStation 2及PlayStation 3平台遊戲，透過數位化形式，讓玩家可在PlayStation 4、PlayStation 5平台購買使用，但是對於過去曾經購買舊平台遊戲的玩家而言，顯然就不是相當方便，甚至也讓玩家產生Sony希望盡可能利用這些舊平台遊戲增加更多PlayStation Network服務營收的想法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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