神明也愛玩PS5！日本神社搖身一變成遊戲主機 網友興奮喊：電競明神

次世代遊戲主機「PlayStation 5（PS5）」自消息發布後，便在全球掀起轟動，引發搶購熱潮，其中日本、北美等地區已於今日11月12日正式發售，全球其餘地區也將於11月19日上市。為了慶祝PS5的到來，日本最近就有神社改裝成PS5造型，果然獲得粉絲注目。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於東京都千代田區的神田明神神社，為了紀念PS5在日本12日上市，於是以PS5螢幕的深藍配色燈光為主，在整棟神社打上光雕投影，並不時閃爍PS5的代表標誌，以及PS系列的手把按鍵「△○×□」，讓來神社參拜遊客，彷彿真的走進了遊戲機之中。

神社內不時閃爍著PS5的標誌及手把按鍵「△○×□」。圖擷取自 twitter

神田明神神社官方表示，這場燈光秀預計將持續24小時。由於神社的位置，正好就在時常聚集大批電玩動漫粉絲，著名的電器街「秋葉原」附近，因此神社也不忘提醒大家，在秋葉原血拚過一番之後，別忘了來神社逛一逛，體驗一下次世代主機的氣氛。

而神社的這項活動，的確成功吸引到大批PS5粉絲前往，許多網友紛紛在PO上朝聖的照片，表示「神田明神不得了了啊」、「美的令人讚嘆」、「我整個人都HIGH起來了」。更有人興奮的喊「太猛啦，電競神田明神」。