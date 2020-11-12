快訊

與日相熱線 拜登：釣魚台列嶼適用美日安保條約第五條

國家隊又出包！「健康天使」偷跑擴產能 販售未經許可口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

EPIC Games建議《要塞英雄》iOS平台玩家移轉到其他平台

聯合新聞網 / 楊又肇

EPIC Games稍早透過電子郵件建議《要塞英雄 (Fortnite)》iOS平台玩家移轉到其他平台，並且將向完成移轉的玩家贈送遊戲貨幣。

不過，EPIC Games也表示先前iOS平台玩家若已經付費購買遊戲貨幣的話，目前仍無法移轉至其他平台使用，但強調這些遊戲貨幣會持續保留在玩家帳戶內，未來若蘋果重新開放《要塞英雄》於iOS App Store上架使用，玩家將可繼續使用先前購買遊戲貨幣。

目前EPIC Games與蘋果之間訴訟將會在2021年5月繼續審理，此次通知iOS平台玩家可移轉至其他平台，顯然EPIC Games希望避免失去更多iOS平台玩家，因此提出加贈遊戲貨幣誘因吸引iOS平台玩家移轉到Android、Windows等平台，藉此維持遊玩體驗。

就市場看法，若未來EPIC Games在訴訟中勝出，意味將使蘋果App Store營運模式產生影響，同時依照美國政府目前質疑蘋果App Store營運模式造成市場壟斷情況，或許對蘋果也會造成不利局面。

先前Epic Games與蘋果之間因為付費方式與分潤拆分所產生爭執，現階段已經走上法院對質，Epic Games認為自己代表開發者向蘋果挑戰，而蘋果則認為Epic Games只是利用此話題爭取更多關注，實際上也只是希望能獲得更多優惠待遇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS

延伸閱讀

蘋果融合筆電與手機生態圈 刺激果粉持續購買高階產品

蘋果新MacBook降價、效能大幅提升 台灣品牌如何因應？

「要塞英雄」開發商告贏蘋果！法官駁回兩起侵權訴訟

蘋果MacBook新品上陣 3C達人：最大亮點是低耗電

相關新聞

神明也愛玩PS5！日本神社搖身一變成遊戲主機 網友興奮喊：電競明神

次世代遊戲主機「PlayStation 5（PS5）」自消息發布後，便在全球掀起轟動，引發搶購熱潮，其中日本、北美等地區已於今日11月12日正式發售，全球其餘地區也將於11月19日上市。為了慶祝PS5的到來，日本最近就有神社改裝成PS5造型，果然獲得注目。

EPIC Games建議《要塞英雄》iOS平台玩家移轉到其他平台

EPIC Games稍早透過電子郵件建議《要塞英雄 (Fortnite)》iOS平台玩家移轉到其他平台，並且將向完成移轉的玩家贈送遊戲貨幣。

寶可夢城市焦點一日快閃 11月22日在台南

台南市長黃偉哲今天宣布，Niantic公司今年推出的寶可夢城市焦點一日快閃活動，22日將在全球4個國家4大城市登場，台南...

高雄電競嘉年華12月登場！三波賽事、潮流市集熱鬧玩

新冠肺炎疫情打亂許多電競賽事腳步，由高雄市政府運動發展局主辦的「2020高雄電競嘉年華」，12月11日至13日將在TES...

對應Xbox Velocity架構的Seagate Storage Expansion Card 將於12月在台銷售

隨著Xbox Series X、Xbox Series S在全球市場開放銷售，Seagate也宣布與微軟合作打造，對應Xbox Series X、Xbox Series S使用的外接儲存裝置Seagate Storage Expansion Card也同步開放銷售。

PlayStation 5最高對應8K解析度輸出 遊戲不鎖區、初期無法擴充容量

針對即將在11月12日 (台灣上市時間是在11月19日)於全球市場開放銷售的PlayStation 5，Sony稍早釋出終極問答內容，其中提及主機內建的M.2 NVMe擴充埠暫時還不會開放玩家擴充使用，要等上市之後釋出的韌體更新才會提供使用，同時也確認所有遊戲作品將不會有鎖區問題，另外也確認玩家可以藉由Remote Play透過PlayStation 4等裝置遠端遙控遊玩PlayStation 5主機執行運作遊戲。

Xbox Series X與Xbox Series S將開賣 微軟在台舉辦次世代遊戲主機首賣會

相較Sony已經確認PlayStation 5開賣當天僅提供事先預購消費者取機，而台灣地區隨後也確認11月19日開放銷售當天也不會舉辦上市活動，微軟今日 (11/9)分別在台北、台中、高雄三地舉辦Xbox次世代遊戲主機首賣會，並且在現場限量販售總計200台Xbox Series X與Xbox Series S，現場更提供首賣禮、體驗互動，以及限量兌換好禮。

DualSense控制手把的黑色面板可輕鬆拆卸 未來或許由Sony等業者推出更換配件

YouTuber John Glasscock在影片中表示，DualSense控制手把上的黑色面板其實可以輕鬆拆卸，或許未來將可透過更換面板客製個人風格。

無畏Sony、微軟新機壓境 任天堂調升Nintendo Switch系列機種估計銷量

在任天堂稍早公布2021財年第二季財報結果裡，顯示Nintendo Switch系列機種在上一季累積銷售686萬台，而在全球累積銷量更已超過6830萬台，同時任天堂也預測到明年3月底結束的2021財年內將可累積銷售2400萬台Nintendo Switch系列機種。

Xbox次世代主機熱血登台 北中南首賣活動送獨家限量禮

次世代遊戲主機大戰即將開打，微軟Xbox Series X和Xbox Series S將率先於11月10日全球上市，為了...

為手遊走遍日本養豬場 「養豬場」系列下載破千萬

喜歡手機遊戲的人可能對「養豬場MIX」不陌生，這是日商捷歐藝軟體有限公司（JOE, Inc.）開發的手遊，最近推出的升級...

任天堂大師是我！網友熱議20大Switch超人氣新遊戲來了

隨著動物森友會的熱潮，加上疫情大家不能「趴趴造」，窩在家打電動、玩遊戲最對味，而在今年上市的Switch遊戲中，許多台灣玩家都會在巴哈姆特上展開一連串遊戲討論，部分遊戲上市後受到許多討論，卻也有還沒上市就爭議不斷的，而這除了創造高話題，也反應了高銷量，著實為遊戲廣告了一波。

熱門新聞

也是養、套、殺！Google相簿將取消免費無上限空間

YouTube驚傳大當機！手機、電腦都無法正常播放

iPhone 12全系列維修價目出爐 小心別「奶油手」了

聯發科揭曉天璣700處理器 顯然是天璣720的強化版本

3款M1晶片新Mac效能再升級 原用戶13日可更新Big Sur

台灣之星「雙11一日限定資費」太搶手！宣布加碼1萬門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。