EPIC Games建議《要塞英雄》iOS平台玩家移轉到其他平台

EPIC Games稍早透過電子郵件建議《要塞英雄 (Fortnite)》iOS平台玩家移轉到其他平台，並且將向完成移轉的玩家贈送遊戲貨幣。

不過，EPIC Games也表示先前iOS平台玩家若已經付費購買遊戲貨幣的話，目前仍無法移轉至其他平台使用，但強調這些遊戲貨幣會持續保留在玩家帳戶內，未來若蘋果重新開放《要塞英雄》於iOS App Store上架使用，玩家將可繼續使用先前購買遊戲貨幣。

目前EPIC Games與蘋果之間訴訟將會在2021年5月繼續審理，此次通知iOS平台玩家可移轉至其他平台，顯然EPIC Games希望避免失去更多iOS平台玩家，因此提出加贈遊戲貨幣誘因吸引iOS平台玩家移轉到Android、Windows等平台，藉此維持遊玩體驗。

就市場看法，若未來EPIC Games在訴訟中勝出，意味將使蘋果App Store營運模式產生影響，同時依照美國政府目前質疑蘋果App Store營運模式造成市場壟斷情況，或許對蘋果也會造成不利局面。

先前Epic Games與蘋果之間因為付費方式與分潤拆分所產生爭執，現階段已經走上法院對質，Epic Games認為自己代表開發者向蘋果挑戰，而蘋果則認為Epic Games只是利用此話題爭取更多關注，實際上也只是希望能獲得更多優惠待遇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》