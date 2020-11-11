寶可夢城市焦點一日快閃 11月22日在台南

台南市長黃偉哲今天宣布，Niantic公司今年推出的寶可夢城市焦點一日快閃活動，22日將在全球4個國家4大城市登場，台南市名列其一。

寶可夢城市焦點一日快閃活動，22日將在台灣台南、日本京都、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山等4大城市同步登場。

台南市6處特定範圍的遊戲熱點，分別是孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南市立棒球場、成功大學成功校區。

黃偉哲歡迎全國寶可夢訓練師到台南捕獲特別怪物，重拾人與人之間實體接觸及交流，但在可預期的6處特定抓寶人潮熱點，適當防疫防備還是要做好。

台南市政府觀光旅遊局表示，配合一日快閃活動，市府將於22日上午11時及下午3時在藍晒圖文化園區、台南文化創意產業園區、奇美博物館、安平遊憩碼頭、南瀛綠都心、北門遊客中心、總爺藝文中心等7處設置活動主視覺、維羅博士及三隊隊長的立牌讓大家拍照，且限量發送由遊戲方提供的皮卡丘造型紙帽7000頂。

快閃活動將於22日上午10時至下午6時在台南市全境登場，當日快閃活動將分免費參加及購票參與2種形式，不論購票與否，訓練家都可一同參與在台南推出的限時任務調查，透過遊戲方設定6處特定範圍內拍攝快照，可獲得寶芬、星星沙子及幸運蛋，在補給站也有機會獲得特殊禮物貼紙。