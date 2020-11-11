PlayStation 5最高對應8K解析度輸出 遊戲不鎖區、初期無法擴充容量

針對即將在11月12日 (台灣上市時間是在11月19日)於全球市場開放銷售的PlayStation 5，Sony稍早釋出終極問答內容，其中提及主機內建的M.2 NVMe擴充埠暫時還不會開放玩家擴充使用，要等上市之後釋出的韌體更新才會提供使用，同時也確認所有遊戲作品將不會有鎖區問題，另外也確認玩家可以藉由Remote Play透過PlayStation 4等裝置遠端遙控遊玩PlayStation 5主機執行運作遊戲。

在目前公布內容中，Sony分別確認以下細節：

DualSense控制手把電力續航表現在一般情況下與DualShock 4相同，透過PlayStation 5主機或專用充電配件時，約可在3小時左右時間將控制手把電力充滿。

DualSense控制手把無法用於PlayStation 4主機，但是可以搭配PC裝置使用。

DualSense控制手把延遲表現優於DualShock 4

PlayStation Camera可用於PlayStation 5，但必須透過轉接配件使用

PlayStation 5預設情況下會自動以1080P 60fps格式錄製約1小時的遊玩畫面內容，玩家可以手動調整為4K 60fps

PlayStation 5介面暫時不支援目錄與主題功能

PlayStation 5介面不會提供瀏覽器功能，但系統仍允許遊戲等項目透過連線開啟網頁內容

玩家可以透過新版Remote Play，藉由PlayStation 4等裝置遠端遊玩PlayStation 5執行遊戲

支援最高8K影像輸出、不支援Dolby ATMOS等格式

至於音效部分，則分別對應最高5.1聲道輸出的Dolby Digital，以及最高支援7.1聲道輸出的Dolby Digital Plus或Dolby TrueHD，而在DTS音效部分則對應最高5.1聲道，或是對應7.1聲道輸出的DTS-HD High Resolution Audio及DTS-HD Master Audio，另外也支援以AAC格式對應5.1聲道輸出，同時也支援最高7.1聲道輸出的Linear PCM形式，但未支援目前常見的Dolby ATMOS。

而在影像部分，PlayStation 5確定最高可支援8K解析度輸出表現，卻無法對應目前相對常見的1440P解析度，另外在HDR影像表現並未支援HDR 10+規格，或是Dolby Vision格式。

內容部分除了可透過Remote Play以其他平台或裝置遊玩，同時也採不鎖區設計，Sony更確認不會直接相容PlayStation、PlayStation 2與PlayStation 3平台遊戲光碟，最多僅向下相容PlayStation 4遊戲作品，或是對應目前透過PlayStation Network付費購買的遊戲內容，以及目前在北美等地區提供的串流遊戲服務PlayStation NOW。

另外，Sony先前也已經說明新版PlayStation Network運作模式，並且確認付費訂閱的PlayStation Plus會員身分，依然可在每月獲得兩款遊戲內容，以及更多加值服務與優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》