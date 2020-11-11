對應Xbox Velocity架構的Seagate Storage Expansion Card 將於12月在台銷售

隨著Xbox Series X、Xbox Series S在全球市場開放銷售，Seagate也宣布與微軟合作打造，對應Xbox Series X、Xbox Series S使用的外接儲存裝置Seagate Storage Expansion Card也同步開放銷售。

依照Seagate先前說明，Seagate Storage Expansion Card是以PCIe 4.0連接埠打造的特殊規格外接SSD，儲存容量則是1TB規格，並且對應Xbox Velocity架構設計，提供更快資料存取速度，建議售價確定為219.99美元，而台灣地區預計會在12月6日開放銷售，建議售價則是新台幣6890元。

而使用者依然可以利用現有USB連接規格的外接式硬碟、SSD存放遊戲內容，但就無法直接執行遊戲，必須額外將遊戲複製到Xbox Series X或Xbox Series S內的SSD才能遊玩。

依照微軟解釋，由於新款遊戲主機採用Xbox Velocity Architecture設計，因此能以更快效率執行遊戲，而與Seagate合作的外接SSD不僅以PCIe 4.0連接埠使用，同時也以Xbox Velocity Architecture設計打造，因此直接透過此外接SSD儲存遊戲，並且執行遊戲內容不會有問題。

但由於透過USB連接埠使用的外接式硬碟或外接SSD，整體資料傳輸仍會受限於USB連接規格，進而影響遊戲執行效率，因此僅開放作為儲存、備份遊戲內容使用，使用者依然需要將遊戲複製到內建儲存元件，並且透過主機執行遊戲內容。

由於Seagate Storage Expansion Card是微軟與Seagate合作打造周邊配件，因此現階段僅由Seagate獨占推出，但未來是否會開放其他儲存裝置業者提供相同配件產品，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》