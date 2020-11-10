Xbox Series X與Xbox Series S將開賣 微軟在台舉辦次世代遊戲主機首賣會
相較Sony已經確認PlayStation 5開賣當天僅提供事先預購消費者取機，而台灣地區隨後也確認11月19日開放銷售當天也不會舉辦上市活動，微軟今日 (11/9)分別在台北、台中、高雄三地舉辦Xbox次世代遊戲主機首賣會，並且在現場限量販售總計200台Xbox Series X與Xbox Series S，現場更提供首賣禮、體驗互動，以及限量兌換好禮。
而在美國地區，其實也已經有不少消費者陸續提前收到預計在11月10日上市的Xbox Series X或Xbox Series S，加上先前標榜讓新機從上市銷售第一天就能對應絕大多數過往Xbox平台遊戲，包含消費者曾在Xbox One系列、Xbox 360，或是初代Xbox平台使用的遊戲內容，除了部分需要使用Kinect等配件由玩遊戲，幾乎都能透過Xbox Series X或Xbox Series S的向下相容設計順利遊玩。
Xbox Series X與Xbox Series S除了在外觀明顯不同，並且僅有前者提供光碟機設計，雖然都是採用客製化AMD Zen 2架構CPU，以及客製化RDNA 2顯示架構GPU，但在運作時脈、對應顯示效能，以及記憶體配置均有差異，使得Xbox Series X可對應4K 40fps畫質輸出，而Xbox Series S則僅支援1440p 60fps。
至於建議售價，Xbox Series X以499美元、新台幣15380元價格銷售，而Xbox Series S則是以299美元、新台幣9480元價格銷售。
除了對應Xbox平台發行遊戲作品，Xbox Series X與Xbox Series S也支援Xbox Game Pass服務，甚至也能透過Xbox Game Pass Ultimate服務中的xCloud功能，透過雲端串流方式由玩遊戲作品，或是透過EA Play遊玩美商藝電發行遊戲內容。
藉由支援Apple TV、Netflix等服務功能，消費者也能透過Xbox Series X與Xbox Series S觀看串流影音內容，甚至未來也預期會加入支援更多串流影音服務，例如Disney+。
積極爭取更多Xbox相關服務進台，串流遊戲服務預期等台灣在地資料中心建制進度
針對此次在台上市，微軟表示台灣是唯一獲准能以實體形式舉辦上市活動地區，並且與PChome 24h購物合作首波銷售，另外也表示目前台灣地區消費者購買Xbox Series X及Xbox Series S的比例約為1:2，同時目前在台灣地區推行的Xbox Game Pass訂閱服務也有3倍成長量。
此外，微軟也表示未來將會持續爭取更多服務進駐台灣，例如先前在北美等市場提供的Xbox控制手把客製化服務，目前也是台灣積極爭取項目。而先前整合在Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務的Project xCloud服務，微軟也表示將會視Azure資料中心實際在台建制進度而定，預期藉由在地資料中心資源支撐串流遊戲服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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