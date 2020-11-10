Xbox Series X與Xbox Series S將開賣 微軟在台舉辦次世代遊戲主機首賣會

相較Sony已經確認PlayStation 5開賣當天僅提供事先預購消費者取機，而台灣地區隨後也確認11月19日開放銷售當天也不會舉辦上市活動，微軟今日 (11/9)分別在台北、台中、高雄三地舉辦Xbox次世代遊戲主機首賣會，並且在現場限量販售總計200台Xbox Series X與Xbox Series S，現場更提供首賣禮、體驗互動，以及限量兌換好禮。

▲Xbox Series X、Xbox Series S在台上市

而在美國地區，其實也已經有不少消費者陸續提前收到預計在11月10日上市的Xbox Series X或Xbox Series S，加上先前標榜讓新機從上市銷售第一天就能對應絕大多數過往Xbox平台遊戲，包含消費者曾在Xbox One系列、Xbox 360，或是初代Xbox平台使用的遊戲內容，除了部分需要使用Kinect等配件由玩遊戲，幾乎都能透過Xbox Series X或Xbox Series S的向下相容設計順利遊玩。

Xbox Series X與Xbox Series S除了在外觀明顯不同，並且僅有前者提供光碟機設計，雖然都是採用客製化AMD Zen 2架構CPU，以及客製化RDNA 2顯示架構GPU，但在運作時脈、對應顯示效能，以及記憶體配置均有差異，使得Xbox Series X可對應4K 40fps畫質輸出，而Xbox Series S則僅支援1440p 60fps。

▲Xbox Series X

▲Xbox Series S

至於建議售價，Xbox Series X以499美元、新台幣15380元價格銷售，而Xbox Series S則是以299美元、新台幣9480元價格銷售。

除了對應Xbox平台發行遊戲作品，Xbox Series X與Xbox Series S也支援Xbox Game Pass服務，甚至也能透過Xbox Game Pass Ultimate服務中的xCloud功能，透過雲端串流方式由玩遊戲作品，或是透過EA Play遊玩美商藝電發行遊戲內容。

藉由支援Apple TV、Netflix等服務功能，消費者也能透過Xbox Series X與Xbox Series S觀看串流影音內容，甚至未來也預期會加入支援更多串流影音服務，例如Disney+。

積極爭取更多Xbox相關服務進台，串流遊戲服務預期等台灣在地資料中心建制進度

針對此次在台上市，微軟表示台灣是唯一獲准能以實體形式舉辦上市活動地區，並且與PChome 24h購物合作首波銷售，另外也表示目前台灣地區消費者購買Xbox Series X及Xbox Series S的比例約為1:2，同時目前在台灣地區推行的Xbox Game Pass訂閱服務也有3倍成長量。

此外，微軟也表示未來將會持續爭取更多服務進駐台灣，例如先前在北美等市場提供的Xbox控制手把客製化服務，目前也是台灣積極爭取項目。而先前整合在Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務的Project xCloud服務，微軟也表示將會視Azure資料中心實際在台建制進度而定，預期藉由在地資料中心資源支撐串流遊戲服務。

▲此次新機與PChome 24h合作首波銷售

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》