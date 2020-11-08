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DualSense控制手把的黑色面板可輕鬆拆卸 未來或許由Sony等業者推出更換配件

聯合新聞網 / 楊又肇

YouTuber John Glasscock在影片中表示，DualSense控制手把上的黑色面板其實可以輕鬆拆卸，或許未來將可透過更換面板客製個人風格。

不過，目前Sony方面並未說明拆卸黑色面板是否會影響DualSense控制手把保固，因此John Glasscock也建議暫時不要任意拆卸。

在此之前，Sony釋出的官方拆解影片也已經確認PlayStation 5的白色外殼能輕易拆卸，並且由PlateStation宣布計畫推出PlayStation 5客製化外殼。不過，後來因為收到Sony警告，因此PlayStation後續終止推出客製化外殼計畫，改成銷售可貼在PlayStation 5外殼的貼紙。

從PlayStation 5白色外殼，以及DualSense控制手把的黑色面板可以輕易拆卸來看，或許未來Sony本身也會推出可供拆換使用的外殼、面板配件，甚至也可能授權第三方業者製作，預期也能為Sony帶來額外營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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