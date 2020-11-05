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任天堂大師是我！網友熱議20大Switch超人氣新遊戲來了

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你期待哪一款遊戲呢？

隨著動物森友會的熱潮，加上疫情大家不能「趴趴造」，窩在家打電動、玩遊戲最對味，而在今年上市的Switch遊戲中，許多台灣玩家都會在巴哈姆特上展開一連串遊戲討論，部分遊戲上市後受到許多討論，卻也有還沒上市就爭議不斷的，而這除了創造高話題，也反應了高銷量，著實為遊戲廣告了一波。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，截至2020年11月3日在巴哈姆特人氣排行評分排行銷售排行期待排行裡，哪些是玩家們最多討論的遊戲～

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Switch遊戲

10 世界遊戲大全 51

益智 / 發行時間：2020-06-05

前有派對小遊戲，現在Switch再來款益智小遊戲，喜歡和朋友家人動腦、鬥智的人必敗啊！51款現實中想得到、看得到的小遊戲：跳棋、飛鏢、麻將、保齡球等通通都有，不怕你無聊，而遊戲方式除了可以單人、多人單機外，也可以多人連線，不怕湊咖湊不到，就怕人太多要排隊玩啦！

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9 牧場物語 橄欖鎮與希望的大地

角色扮演 / 發行時間：2021-02-25

想要自己種種菜、想要養牛經營牧場嗎？現實中很難做到的夢想，牧場物語幫你實現！已經有25週年的《牧場物語》首次針對任天堂Switch平台推出新款遊戲，玩家來到全新的「橄欖鎮」，從0開始打造屬於自己的牧場，蓋圍欄、鋪路、整田，種喜歡的東西、養喜愛的動物，滿足角色扮演的想像，遊戲整體走溫馨可愛路線，動植物的圖像設定都超可愛，小心邊玩會邊有少女尖叫聲～

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8 eBASEBALL 實況野球 2020

運動 / 發行時間：2020-07-09

朋友們動起來！小時候有些人總有過棒球夢，但論體能、先天資質，棒球手可沒這麼容易，現實生活中要找到10多人一起打棒球、找到適合場地更是不容易，這時候就很需要「eBASEBALL 實況野球」啦！

不只是一直比賽，實況野球除了讓玩家體驗到熱血球賽的樂趣，更有多達12種模式可以選擇，模擬選秀、職業棒球手、退休生涯等，就像是真的跟著走完一場棒球選手的一生，快一起享受揮棒敲出全壘打的超High熱血感吧！

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7 異度神劍 終極版

角色扮演 / 2020-05-29

10年磨一劍，這款《異度神劍 終極版》在Wii上堪稱是神作，如今紅到Switch來，遊戲團隊把《異度神劍》重新升級，高畫質解析、角色模組重製、光影場景高規格改造，完美呈現這款以「神的遺骸」為主軸的角色扮演遊戲，看到那熟悉的機器人、機甲生命體和精彩的世界觀劇情回歸，作為異度粉，過去的追不上，現在可要好好把握。

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6 寶可夢 劍（寶可夢劍／盾）

角色扮演 / 2019-11-15

自《精靈寶可夢 紅／綠》延續至今的《寶可夢 劍》，是系列史上最快突破六百萬套銷量，玩家們此次將前往冒險舞台伽勒爾地區，沿途從田園到都市、草原到雪山，走訪各座道館會展開什麼樣的冒險旅程，都是讓玩家期待不已的亮點。

好玩的是，此次系列作中不只可以自己玩，還能和全世界玩家連線PK，寶可夢也更新自身特性，還外加「隱藏版」，想成為世界第一的訓練家可沒這麼容易。

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5 瑪利歐賽車實況：家庭賽車場

競速 / 2020-10-16

瑪利歐兄弟35周年啦！這款《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》就是周年大禮，結合AR和實體遙控車，跑出玩家們的專屬賽道，讓你家客廳、遊戲間通通變成賽車場。

遊戲中會附上4道閘門，將閘門隨意放在房間裡，再操控遙控車跑過一遍，就能形成路線，主要靠的是車上內建攝影機將空間即時連線Switch主機，不論是跑床底、桌子下甚至要設定高難度甩尾賽道都難不倒，瑪利歐賽車手們還不快加入！

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4 紙片瑪利歐：摺紙國王

冒險 / 2020-07-17

除了賽車外，瑪利歐35周年也推出新遊戲《紙片瑪利歐：摺紙王國》來慶祝，把經典的各個角色全部變成「摺紙人」，河水、城堡、樹林也通通都是紙做的，遊戲把傳統摺紙工藝和現代掌上遊戲作結合，意外蹦出新的玩樂體驗，看似2D的平面紙人有摺痕、手工藝感，卻又是3D立體的視覺，玩家可以享受這種衝突又有趣味的美感，加上遊戲關卡結合動腦、解謎、探索等多種設計，是很適合休閒放鬆的單機遊戲。

然而一推出後有玩家發現，繁體／簡體中文版和日文、英文版的語意不太相同，像是日文版奇諾比奧要爭取人權、自由，英文版是公平與權利，換到中文版則成了平整的外表、平靜的生活，疑似迴避敏感詞彙而引起不少玩家討論。

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3 原神

角色扮演 / 2020年年內預定

《原神》先前在手機、PC、PS4平台登場時已經搶先打下好成績，有著日系漫畫人物精細、唯美浪漫的主角群，在幻想大陸「提瓦特」上自由探索未知世界，邂逅能力、性格大不同的夥伴，攜手打敗強敵、找回失散親人，一步一步找到「原神」的真相，模式、遊戲細緻度都讓玩家體驗感強，因此當宣布登陸Switch平台後，玩家們更是高度期待。

不過《原神》卻爆出抄襲，有玩家發現遊戲畫面、角色動作、音樂和怪物設計等都和任天堂名作《薩爾達傳說 曠野之息》有多數相同，另外還有資安、言論審查等爭議，雖說引來網友批評，不過依舊創下話題、人氣都高的銷售紀錄，接下來還要推出Switch遊戲的消息也依然備受關注。

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2 魔物獵人 崛起

動作 / 2021-03-26

人氣遊戲《魔物獵人》系列對許多喜愛RPG遊戲的玩家來說並不陌生，而此次全新作品《魔物獵人 崛起》即將問世，早就引起高度討論，加上先前在東京電玩展首次曝光遊戲畫面，魔物的升級、角色的豐富故事度，就讓許多玩家提高關注。

此次新遊戲讓玩家成為獵人，開啟濃濃日本和風的狩獵之旅，更推出全新輔助工具「翔蟲」，還有各大武器新增「翔蟲動作」，讓玩家能夠體驗到新的高速移動、攀爬等動作，而這款遊戲更支援面連模式，想當面吐槽好友或是一起熱血狩獵的玩家，絕對不能錯過。

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1 薩爾達無雙 災厄啟示錄

動作 / 2020-11-20

同樣在東京電玩展中受到矚目的《薩爾達無雙 災厄啟示錄》遊戲，是結合任天堂經典動作冒險遊戲《薩爾達傳說》主題KOEI TECMO Games暢銷遊戲《無雙》系列玩法而成的最新作品，故事圍繞在100年前發生的大災厄事件，主角林克和各個族的英雄一同奮戰，展開偉大世界觀的故事。

在先前釋出的影片中可看到，延續在《薩爾達傳說 曠野之息》中部分角色的故事，玩家可操作四大神獸展開戰鬥，攻無不克、戰無不勝的超猛威力，玩家心動不如馬上行動。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年11月04日，共11個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『巴哈姆特Switch遊戲排行』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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寶可夢 牧場

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