登上PS5獨佔作品 《Final Fantasy XVI》更多資訊與美術設計圖曝光

日前確認將登上PlayStation 5成為遊戲主機平台獨佔作品的《Final Fantasy XVI》，稍早由Square Enix公布諸多遊戲資訊與美術概念設計圖。

而在日本PlayStation官方部落格也由《Final Fantasy XVI》遊戲製作人吉田直樹說明此次作品故事主軸，其中包含將回歸過往以水晶為主軸的故事發展，並且將遊戲冒險舞台聚焦在名為瓦利斯澤亞的大陸。

而這塊大陸則是因為散落在各地的水晶帶來豐富資源，但也因為爭奪水晶而形成戰亂，最終在這塊大陸形成羅薩利亞公國、札布雷克皇國、沃爾德王國、達梅其亞共和國，以及鐵王國等擁有不同文化與理念國家。

在先前釋出的預告影片中，其實已經預告本作主角，亦即臉上有刺青的年輕騎士克萊維・羅茲菲爾德，本身不僅是羅薩利亞公國嫡子，更以騎士身份保護作為「鳳凰」宿主的弟弟約書亞・羅茲菲爾德，並且因為獲得「鳳凰的祝福」，因此能使用「鳳凰」的部分能力。

與克萊維・羅茲菲爾德、約書亞・羅茲菲爾德一同長大的吉兒・瓦利克，則是來自效忠羅薩利亞公國的北方部落，本身從小就以和平象徵身分被送到羅薩利亞，並且成為羅茲菲爾德家的一份子。

除了「鳳凰」，遊戲中也有諸如「泰坦」、「濕婆」與「伊弗利特」等系列作品過去令人熟悉的召喚獸出現，但這些召喚獸的宿主在瓦利斯澤亞大陸的每個國家卻有不同被看待方式，有些國家將宿主奉為國王，視為力量的存在，而有些國家則是將宿主視為武器。

目前Square Enix僅透露部分內容，預期後續還會持續更新更多有關《Final Fantasy XVI》遊戲消息。而除了將在PlayStation 5成為遊戲主機平台獨佔作品，《Final Fantasy XVI》後續也會推出對應Windows PC平台版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》