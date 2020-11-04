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遠傳「friDay雲遊戲」收錄更多3A等級作品 iOS這原因再等等

聯合新聞網 / 楊又肇
▲friDay雲遊戲服務
▲friDay雲遊戲服務

今年7月宣布攜手日商優必達 (Ubitus)打造5G網路串流遊戲體驗後，遠傳電信今日 (11/3)宣布從即日起推出旗下friDay雲遊戲服務，搭配旗下5G連網服務提供可跨裝置遊玩的雲端遊戲體驗。

標榜遊戲隨選串流遊玩使用模式

依照遠傳電信公告價格，friDay雲遊戲服務將會以每月299元價格提供訂閱使用，同時綁訂一年將能以每月239元價格提供使用，同時配合服務上市促銷活動，將從即日起至年底前提供綁約一年，即可以每月199元價格訂閱使用。

在服務使用方面，friDay雲遊戲服務與先前台灣大哥大與NVIDIA GeForce NOW合作服務模式不同，遠傳電信提供的是遊戲隨選遊玩模式，並且強調不需要額外下載更新檔，同時也包含遊戲所有下載擴充內容，使用者也不需要額外購買遊戲，僅需透過單一月租費用即可透過Android手機或其他連網裝置搭配控制手把遊玩。

▲遠傳電信攜手日商優必達打造friDay雲遊戲服務
▲遠傳電信攜手日商優必達打造friDay雲遊戲服務

與優必達合作內容服務架構解決方案、遊戲內容授權

而遊戲內容部分，則會在服務初期上線時就提供超過50款遊戲，其中更包含與SNK、CAPCOM、Take-Two、Ubisoft、Dotemu、Deep Silver、華納遊戲，同時也包含台灣遊戲業者如宇峻奧汀、大宇資訊等合作，除了收錄3A等級遊戲作品，更包含眾多經典遊戲，或是適合不同遊戲族群遊玩內容。

依照遠傳電信說明，目前遊戲內容主要是透過優必達向遊戲業者取得內容授權，並且提供遠傳電信服務使用，但遠傳額外與優必達針對3A等級作品簽訂額外合作協議，一旦有其他競爭業者希望透過優必達取得特定作品串流遊戲使用模式，將優先知會遠傳，藉此確保遠傳電信服務競爭優勢。

另一方面，遠傳電信也表示會透過優必達協助洽談希望合作的遊戲作品，預期接下來將讓friDay雲遊戲服務上架遊戲數量可達100款以上，同時也會考慮與更多台灣在地遊戲業者合作內容，但應該不會比照其他雲端串流遊戲服務業者透過收購工作室等方式擴充遊戲陣容。

▲friDay雲遊戲服務操作介面
▲friDay雲遊戲服務操作介面

▲friDay雲遊戲服務收錄內容包含3A等級遊戲，或是其他經典、角色扮演、射擊、格鬥、休閒等類別遊戲作品
▲friDay雲遊戲服務收錄內容包含3A等級遊戲，或是其他經典、角色扮演、射擊、格鬥、休閒等類別遊戲作品

▲friDay雲遊戲服務同樣提供遊玩熱門排行，讓使用者能參考他人偏好遊玩內容，藉此決定遊玩項目
▲friDay雲遊戲服務同樣提供遊玩熱門排行，讓使用者能參考他人偏好遊玩內容，藉此決定遊玩項目

目前服務之稱仍以北部機房為主，但流量超出一定規模也會考慮以多節點分散流量

至於在雲端遊戲服務運作架構部分，遠傳電信主要是以北部位於板橋的服務機房放置優必達雲端遊戲解決方案，目前主要採用NVIDIA顯示加速運作模式，並且對應遊戲內的即時光影追跡效果，但預期接下來也會導入AMD顯示架構方案。

此外，遠傳電信也透露目前主要會以北部服務機房支撐friDay雲遊戲服務運作，是因為目前多數透過雲端串流遊玩遊戲的使用族群，多半還是以北部用戶居多，但未來將會視情況作調整，並且將服務透過更多節點分散使用流量，藉此確保服務使用穩定性。

由於蘋果App Store上架規範，目前還無法提供iOS平台版本

至於針對iOS平台使用問題，遠傳電信也表示目前主要還是考量蘋果在App Store上架規範限制，畢竟要求服務業者必須將雲端服務提供遊戲內容個別以單一App形式上架，並且接受內容審核才能放行的作法，對許多服務業者而言其實有執行上的困難，因此目前friDay雲遊戲服務依然以Android手機，以及其他連網裝置使用為主，尚未提供iOS平台服務版本。

但遠傳電信表示仍與蘋果持續討論，同時也觀望其他業者是否有更好解決方法。

▲friDay雲遊戲服務
▲friDay雲遊戲服務

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遠傳 串流遊戲 iOS 雲端

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