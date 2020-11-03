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DualSense控制手把不可用於PlayStation 4 卻可相容PS3與Switch

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前Sony已經聲明配合PlayStation 5推出的全新控制手把DualSense將無法用於PlayStation 4平台，不過經過部分玩家實際測試發現，DualSense實際上可直接用於PlayStation 3，甚至可以用在任天堂推出的Nintendo Switch

由於美國日前已經開放一般玩家先購買PlayStation 5相關配件，因此有不少玩家在PlayStation 5正式上市前，其實已經先準備好另一組DualSense控制手把。

而部分玩家則是將預先收到的DualSense控制手把進行測試，發現可以DualSense控制手把透過藍牙連接方式用於PlayStation 3，甚至配合8位堂 (8bitdo)推出的無線藍牙接收器，也能順利讓DualSense控制手把用於任天堂推出的Nintendo Switch。

之所以可以相容使用，原因似乎是出自於PlayStation 3與8位堂推出的的無線藍牙接收器，都是採用通用藍牙連接規格設計，一如先前用於PlayStation 4的DualShock 4控制手把也能藉由通用藍牙連接規格用於PlayStation 3，但DualShock 3控制手把卻無法用於透過藍牙2.1+ EDR連接規格的PlayStation 4。

這樣的設計差異，更印證先前Sony說明DualSense控制手把無法應用在PlayStation 4，但是DualShock 4控制手把卻能用在PlayStation 5的情況，只是兩者依然會有遊戲對應操作按鍵配置的問題，使得DualShock 4控制手把僅能相容PlayStation 4遊戲，無法對應PlayStation 5的遊戲，反過來則是DualSense控制手把無法用在PlayStation 4遊戲內容。

不過，如果玩家還是希望能以DualSense控制手把遊玩PlayStation 4遊戲，基本上可以透過USB連接DualSense控制手把，並且透過PC或Mac端的Remote Play功能遠端遊玩PlayStation 4遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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