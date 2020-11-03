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PlayStation執行長認為VR仍有很大的成長空間 未來仍是重點發展項目

聯合新聞網 / 楊又肇

近期確認將針對PlayStation 5玩家免費提供PlayStation Camera轉接配件，讓PlayStation VR能順利在PlayStation 5使用之餘，索尼互動娛樂執行長Jim Ryan在受訪時表示未來依然會持續發展虛擬實境應用內容，但也認為虛擬實境技術仍有相當大成長空間。

Jim Ryan認為，雖然目前虛擬實境技術應用仍有很大成長空間，但未來依然會成為重要互動模式，因此Sony並不會放棄此項技術發展。

相同說法，其實去年PlayStation架構師Mark Cerny也曾說明虛擬實境對於Sony依然是相當重要發展，而近期Sony在對外說明中，同樣也強調未來包含虛擬實境在內影像應用，將會成為未來重點發展項目。

不過，相比過去推出PlayStation VR時的情況，Sony目前幾乎甚少在PlayStation 5提及對應PlayStation VR應用內容，顯然把更多重點聚焦在新機效能特色，而PlayStation VR的相關應用則相對少了許多。

以目前虛擬實境技術發展來看，確實仍有不少瓶頸需要突破，但從目前PlayStation 5與Xbox Series X等新款次世代遊戲主機效能來看，理論上應該已經可以對應目前絕大部分的虛擬實境應用需求，而接下來的發展應該就是朝向更精細、真實，並且能以更自然互動體驗形式呈現發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

虛擬實境 PlayStation VR

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