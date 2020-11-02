樂高與Unity合作打造 可輕易創造小遊戲的Microgame內容

樂高除了持續推出眾多以磚塊堆砌產品，或是與品牌合作之餘，其實也持續構思不同玩法，並且將數位教育理念應用其中。此次與Unity合作打造的Microgame內容，則是透過數位化方式讓使用者能透過簡單選取、點按建立挑戰關卡遊戲。

由於配合對應不同操作規則的磚塊，讓角色人偶可配合磚塊規則進行闖關，因此在操作過程也會訓練使用者的思考邏輯與空間識別能力，對於學齡兒童而言，將能把學習、訓練與遊戲結合在一起，藉此讓學齡階段的大腦有更多刺激，進而能培養更多學習發展能力。

為了讓Microgame內容有更多遊玩性，樂高也準備更多創意內容讓使用者透過其他互動取得，例如分享自己創作內容就能獲得「Knight’s Kingdom」內容，或是參加11月19日舉辦的Game Jam活動就能獲得「Danger Zone」內容，另外也能透過線上商店下載新內容，或是使用其他使用者上傳分享自製內容。

使用者可以透過Unity官網下載安裝內容，或是直接透過Unity 2019.4 LTS以後版本開啟Microgame項目，接著就能透過滑鼠選取、點按等操作設置個人樂高世界。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》