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宏碁取得台灣地區PlayStation 5主機、遊戲等產品代理銷售權

聯合新聞網 / 楊又肇

宏碁宣布，將透過今年7月成立的宏碁遊戲取得台灣索尼互動娛樂 (SIET)在台發行與代理發行產品銷售權，亦即接下來即將在台灣市場推出的PlayStation 5遊戲主機、官方周邊，以及遊戲內容，歐會交由宏碁遊戲銷售。

除了將由宏碁遊戲取得PlayStation 5等產品銷售權，宏碁旗下展碁國際也早已從任天堂取得台灣地區Nintendo Switch主機、周邊，以及遊戲軟體代理經銷權。

而此次更是台灣索尼互動娛樂在前身台灣索尼電腦娛樂時期，於2013年4月結束與訊源國際結束代理經銷合作，並且改為直營經銷模式後，再次回到原本轉由在地業者代理經銷模式。

至於宏碁遊戲除了將代理銷售PlayStation 5等相關產品，同時也成為宏碁推動電競市場布局動力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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