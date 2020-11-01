宏碁取得台灣地區PlayStation 5主機、遊戲等產品代理銷售權

過去對於虛擬實境中的模擬體驗，除了在視覺上的擬真效果強化之餘，觸覺也逐漸成為不少業者嘗試挑戰的模擬項目，而在微軟提出的解決方案中，則是讓使用者能直接透過可實際握壓裝置，藉此對應虛擬實境中的觸覺互動感受。

2020-10-26 09:21