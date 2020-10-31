爆紅怪象！遊戲「太空狼人殺」聲量炸 大批網友湧色情網站熱搜

image source :組圖steam、Tech The Lead

文／羅文芳

近期一款線上遊戲太空狼人殺（Among Us）人氣直升，這款多人的推理社交遊戲，最早在2018年上架發售，剛推出時討論度低靡，近期突然爆紅，登上各大遊戲排行榜，也位於網路溫度計網路口碑「線上遊戲聲量排行」第四名。爆紅怪象延燒，太空狼人殺甚至在全球最大色情網站Pornhub也登上熱搜，究竟這款遊戲到底是怎麼紅的、又在玩什麼呢？

image source:網路溫度計口碑排行/線上遊戲聲量排行榜(分析區間:2020/07/31~2020/10/28)

從歐美紅到台灣！太空狼人殺網路聲量直衝

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察太空狼人殺（Among Us）近三個月聲量趨勢，該遊戲在9月份開始有大批實況主、網紅開始玩，9月13日遊戲實況主蠢蠢發影片「我們中出了殺人兇手！亨利火柴人團隊爆紅舊作」介紹，提及該遊戲在國外爆紅引起討論，同時也有PTT網友討論Twitch遊戲直播冠軍太空狼人殺，當日225筆聲量。



9月21日實況主老王與八毛、小六、Leggy在臉書開直播遊玩，同時PTT的LoL版鄉民，也開始關注到歐美知名實況主，都在推特提及這款遊戲，引起1956筆討論。9月25日Dcrad論壇也出現許多遊戲揪團文，同日YouTube擁有80萬訂閱的實況主鬼鬼開台，臉書則有戳戳、老王等人直播，各大平台引起討論3666筆聲量。

▲太空狼人殺（Among Us）從九月份開始引起討論，單日最高有3666筆聲量，三個月內有2萬6千多筆討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/08/01 - 2020/10/29)

比《狼人殺》節奏更快！好上手變化多 網友：玩到廢寢忘食

太空狼人殺（Among Us）遊戲人數可支援4到10人同樂，玩家要扮演入侵者或是船員，好人要揪出內鬼，或完成任務才能勝利，壞人則要陷害敵對陣營，或想盡辦法殺光好人，中間會透過召開緊急會議的辯論，投票處決成員。

整體跟《狼人殺》相比少了天黑、天亮的環節，多了解任務跟視線縮減的設定，讓整體遊戲節奏更緊湊，即使沒玩過狼人殺也能快速上手，也可自己設定任務、投票時間等各種設定，變化性更多，尤其雙方陣營在遊戲過程中有許多互動，增添更多勾心鬥角的環節，讓玩過網友表示「遊戲節奏很快」、「玩到朋友變少了」、「作息破壞者」、「精神時光屋 救命」。



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太空狼人殺爆紅怪象？全球網友湧色情網站Pornhub搜爆

該遊戲不僅在知名遊戲平台Steam，有超過26萬評論，獲總評分10顆星滿分「壓倒性好評」，甚至出現爆紅怪象，根據全球最大色情網站Pornhub公布的數據，太空狼人殺（Among Us）從9月已創下470萬筆的搜尋次數，單日檢索平均為11萬筆，超過知名遊戲鬥陣特攻（Overwatch），僅次於Pornhub最收歡迎的遊戲要塞英雄（Fortnite），各類成人影片只要跟太空狼人殺（Among Us）有關，連帶點閱數激增，獨特現象讓網友直呼「超奇葩」。

image source :pornhub insights

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年8月1日至20202年10月29日。





