快訊

追查拜登子醜聞案出處 NBC：作者與機構皆「純屬虛構」

因天災暫停人禍？愛琴海強震軟化的「地中海武嚇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆紅怪象！遊戲「太空狼人殺」聲量炸 大批網友湧色情網站熱搜

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source :組圖steamTech The Lead

文／羅文芳

近期一款線上遊戲太空狼人殺（Among Us）人氣直升，這款多人的推理社交遊戲，最早在2018年上架發售，剛推出時討論度低靡，近期突然爆紅，登上各大遊戲排行榜，也位於網路溫度計網路口碑「線上遊戲聲量排行」第四名。爆紅怪象延燒，太空狼人殺甚至在全球最大色情網站Pornhub也登上熱搜，究竟這款遊戲到底是怎麼紅的、又在玩什麼呢？

image source:網路溫度計口碑排行/線上遊戲聲量排行榜(分析區間:2020/07/31~2020/10/28)

從歐美紅到台灣！太空狼人殺網路聲量直衝

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察太空狼人殺（Among Us）近三個月聲量趨勢，該遊戲在9月份開始有大批實況主、網紅開始玩，9月13日遊戲實況主蠢蠢發影片「我們中出了殺人兇手！亨利火柴人團隊爆紅舊作」介紹，提及該遊戲在國外爆紅引起討論，同時也有PTT網友討論Twitch遊戲直播冠軍太空狼人殺，當日225筆聲量。

9月21日實況主老王與八毛、小六、Leggy在臉書開直播遊玩，同時PTT的LoL版鄉民，也開始關注到歐美知名實況主，都在推特提及這款遊戲，引起1956筆討論。9月25日Dcrad論壇也出現許多遊戲揪團文，同日YouTube擁有80萬訂閱的實況主鬼鬼開台，臉書則有戳戳、老王等人直播，各大平台引起討論3666筆聲量。

▲太空狼人殺（Among Us）從九月份開始引起討論，單日最高有3666筆聲量，三個月內有2萬6千多筆討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/08/01 - 2020/10/29)

比《狼人殺》節奏更快！好上手變化多　網友：玩到廢寢忘食

太空狼人殺（Among Us）遊戲人數可支援4到10人同樂，玩家要扮演入侵者或是船員，好人要揪出內鬼，或完成任務才能勝利，壞人則要陷害敵對陣營，或想盡辦法殺光好人，中間會透過召開緊急會議的辯論，投票處決成員。

整體跟《狼人殺》相比少了天黑、天亮的環節，多了解任務跟視線縮減的設定，讓整體遊戲節奏更緊湊，即使沒玩過狼人殺也能快速上手，也可自己設定任務、投票時間等各種設定，變化性更多，尤其雙方陣營在遊戲過程中有許多互動，增添更多勾心鬥角的環節，讓玩過網友表示「遊戲節奏很快」、「玩到朋友變少了」、「作息破壞者」、「精神時光屋 救命」。

  • 電腦版：steam (新台幣102元）

  • 手機版：iosandroid （免費）

image source :steam 

image source :steam 

太空狼人殺爆紅怪象？全球網友湧色情網站Pornhub搜爆

該遊戲不僅在知名遊戲平台Steam，有超過26萬評論，獲總評分10顆星滿分「壓倒性好評」，甚至出現爆紅怪象，根據全球最大色情網站Pornhub公布的數據，太空狼人殺（Among Us）從9月已創下470萬筆的搜尋次數，單日檢索平均為11萬筆，超過知名遊戲鬥陣特攻（Overwatch），僅次於Pornhub最收歡迎的遊戲要塞英雄（Fortnite），各類成人影片只要跟太空狼人殺（Among Us）有關，連帶點閱數激增，獨特現象讓網友直呼「超奇葩」。

image source :pornhub insights 

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年8月1日至20202年10月29日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『太空狼人殺（Among Us）』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

【延伸閱讀】

賣舊機換iPhone12！3款手機估價app　報價完立馬脫手

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】

台灣版 https://t.me/dailyviewtw

香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

  新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！




太空 直播

延伸閱讀

巴西大沼澤10月火災 創1998年監測以來新高

北市中山分局2警涉貪包庇色情 7被告全羈押禁見

國家地理新鮮聞：太空科技重鎮 科技與生態並存

太空中心有望直隸屬總統府？太空發展法草案要求改制

相關新聞

爆紅怪象！遊戲「太空狼人殺」聲量炸 大批網友湧色情網站熱搜

一款線上遊戲太空狼人殺（Among Us）人氣直升，這款多人的推理社交遊戲，最早在2018年上架發售，剛推出時討論度低靡，近期突然爆紅，登上各大遊戲排行榜，也位於網路溫度計網路口碑「線上遊戲聲量排行」第四名。爆紅怪象延燒，太空狼人殺甚至在全球最大色情網站Pornhub也登上熱搜

PlayStation 5簡單試玩：體型真的龐大、聲音與觸覺形成體驗感受很特別

日前Sony公布PlayStation 5正式售價，同時也陸續開放美國媒體、網紅開箱介紹，而亞洲地區也提供日本媒體開箱，並且邀請藝人林俊傑試玩後，台灣媒體也在日前受邀體驗PlayStation 5遊玩效能。

Xbox Series X、S歷經50萬小時測試 能向下相容絕大多數舊平台遊戲

先前Xbox部門主管Phil Spencer已經多次強調Xbox Series X，或是入門款Xbox Series S都能對應向下相容遊玩舊款Xbox平台遊戲，而Xbox部門產品經理Jason Ronald稍早更進一步說明新機在經過50萬小時測試後，確認將可直接執行Xbox One、Xbox 360，以及初代Xbox平台遊戲。

Ubisoft攜手Netflix拍「刺客教條」電視影集 未來還有更多動畫作品

在2016年宣布與二十世紀福斯電影公司合作拍攝《刺客教條》真人版電影，並且在後續透露未來將進一步與Netflix合作拍攝更多以旗下遊戲作品為題的電視影劇。而在稍早消息裡，Ubisoft影視業務資深副總裁Jason Altman宣布將與Netflix合作拍攝《刺客教條》電視影集，同時Netflix負責原創內容的副總裁Peter Friedlander也透露將把《刺客教條》遊戲內元素完整融入電視影集內。

宇峻、智冠衝業績 推《三國群英傳M》大改版

智冠（5478）子公司遊戲新幹線與宇峻（3546）聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（27）日推出重大改...

Xbox部門主管：Xbox xCloud串流遊戲服務將進駐電視裝置

在接受Stratechery網站訪談時，Xbox部門主管Phil Spencer透露未來將考慮讓串流遊戲服務Project xCloud能進一步進駐更多電視裝置，同時也透露未來將考慮推出更完整的Xbox Game Pass Platinum訂閱方案，讓玩家能以此完整存取Xbox遊戲與服務內容。

微軟利用簡單機械裝置 讓使用者在VR環境內感受物品持握觸覺

過去對於虛擬實境中的模擬體驗，除了在視覺上的擬真效果強化之餘，觸覺也逐漸成為不少業者嘗試挑戰的模擬項目，而在微軟提出的解決方案中，則是讓使用者能直接透過可實際握壓裝置，藉此對應虛擬實境中的觸覺互動感受。

未來玩家透過Ubisoft Connect 即可存取所有遊戲相關內容

Ubisoft宣布，將從10月27日起將旗下Ubisoft Club與Uplay服務整併，並且以Ubisoft Connect作為全新服務名稱，讓玩家透過相同帳號即可在不同裝置上存取相同Ubisoft服務內容。

蘋果擴增實境眼鏡再傳於2022年問世 至少有兩種版本投入設計

先前持續有消息傳出的蘋果擴增實境眼鏡裝置，再次有消息指稱最快將在2021年第四季揭曉，但也有可能延後至2022年第一季才對外公布。

以FPGA形式相容舊款家用電玩主機的Analogue 這次打造PC-Engine相容機種

過去標榜以FPGA形式達成硬體模擬相容舊式家用電玩主機的Analogue，近期宣布推出可相容早期由NEC推出的8位元家用電玩主機PC Engine相容機種Analogue Duo，其中包可直接運作PC Engine專用PC卡，以及當年PC Engine Duo所支援CD-Rom光碟遊戲。

Sony確認PlayStation 5也會加入Apple TV功能

日前確定與蘋果合作，將Apple TV功能帶到旗下連網電視，顯然接下來也將在預計於11月12日推出的PlayStation 5加入Apple TV功能服務，另外也會支援諸如亞馬遜Prime Video、Disney+、Hulu、Peacock、Twitch、YouTube等服務。

Atari迷你主機「Mini Pong Jr. 」 就像一台只能玩乒乓球的Nintendo Switch

提到 1970 年代電玩與主機，ATARI 雅達利榜上有名，尤其是 1972 年底推出的 Artari 《PONG》街機遊戲更是可以炒熱氣氛。 隨著迷你主機風潮再起，Atari 雅達利把這款知名街機遊戲機重新設計成迷你主機「Atari Mini Pong Jr.」，可以隨身攜帶，而且隨時都能進行對戰！

熱門新聞

不是藍色！iPhone 12「新寵顏色」曝光 網讚：美到想去換色

AirPods Pro出現雜音降噪問題 蘋果宣布召回方案可免費更換

OPPO宣布在台推出5G手機 萬元有找

PlayStation 5簡單試玩：體型真的龐大、聲音與觸覺形成體驗感受很特別

PS5實機正式在台亮相 DualSense控制器觸覺回饋超有感

買谷歌5G手機優惠提高？10%折扣藏在第一封電郵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。