Ubisoft遊戲訂閱服務Uplay+ 推出一年後更名Ubisoft+

日前宣佈從10月27日起將旗下Ubisoft Club與Uplay服務整併，並且以Ubisoft Connect作為全新服務名稱後，Ubisoft再次宣布去年推出的遊戲訂閱遊玩服務UPlay+，將會更名為Ubisoft+。

而此次更名，似乎是為了進一步凸顯Ubisoft品牌，同時也將更改原本UPlay+服務使用網頁連接，但目前暫時尚未進行切換，因此點按新網頁連結依然會導向既有UPlay+服務。

除了此次更名，Ubisoft也確認日前宣佈與亞馬遜串流遊戲服務Luna合作，預計在11月10日起開放測試，使用者將可透過Luna服務的使用Ubisoft合作專屬頻道內容，同時未來也會將新內容放上Google串流遊戲服務Stadia。

在先前針對UPlay+服務說明中，Ubisoft表示在此服務的遊戲內容都會包含額外擴充內容，或是限定版本收錄內容，未來持續更新項目也會在UPlay+服務上架的遊戲中提供。至於訂閱UPlay+服務的玩家，更可自動獲取Ubisoft未來新作beta測試資格。

未來從UPlay+服務名稱調整為Ubisoft+，預期也不會改變既有服務運作使用模式，Ubisoft預期將能以此服務吸引更多遊戲玩家。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》