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Ubisoft攜手Netflix拍「刺客教條」電視影集 未來還有更多動畫作品

聯合新聞網 / 楊又肇

在2016年宣布與二十世紀福斯電影公司合作拍攝刺客教條》真人版電影，並且在後續透露未來將進一步與Netflix合作拍攝更多以旗下遊戲作品為題的電視影劇。而在稍早消息裡，Ubisoft影視業務資深副總裁Jason Altman宣布將與Netflix合作拍攝《刺客教條》電視影集，同時Netflix負責原創內容的副總裁Peter Friedlander也透露將把《刺客教條》遊戲內元素完整融入電視影集內。

在先前時候，Ubisoft就已經與Netflix有深度合作模式，其中包含推出以《全境封鎖》故事為基礎的原創電影，以及更多與Netlfix原創內容合作遊戲作品。

而此次藉由Ubisoft著名遊戲資產《刺客教條》為素材拍攝原創電視影集，Netflix希望藉由Ubisoft遊戲作品影響力吸引更多用戶觀看內容，進而推動更多人使用Netlfix訂閱服務。

目前雙方僅透露將投入拍攝以《刺客教條》為主題的電視影集，同時也說明將融合遊戲中諸多元素，只是詳細細節均尚未公布。不過，除了電視影集之外，雙方合作項目更包含許多以Ubisoft旗下遊戲作品為基礎的動畫作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 動畫 Netflix Ubisoft 刺客教條

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