Xbox Series X、S歷經50萬小時測試 能向下相容絕大多數舊平台遊戲

先前Xbox部門主管Phil Spencer已經多次強調Xbox Series X,或是入門款Xbox Series S都能對應向下相容遊玩舊款Xbox平台遊戲,而Xbox部門產品經理Jason Ronald稍早更進一步說明新機在經過50萬小時測試後,確認將可直接執行Xbox One、Xbox 360,以及初代Xbox平台遊戲。

不過,Jason Ronald也強調諸如需要配合Kinect視訊攝影機等配件遊玩的遊戲將會無法相容,原因是這些配件無法用於Xbox Series X與Xbox Series S,自然也無法使用這些遊戲。

除了支援大量舊平台遊戲,微軟也說明部分遊戲還可藉由新機運算效能提高畫面解析度,增加HDR顯示效果。

而相較微軟的作法,Sony在PlayStation 5的向下相容就顯得有些拘謹,例如僅支援相容PlayStation 4平台遊戲,同時僅能以DualShock 4進行操作,無法透過新款DualSense控制器遊玩,另外也無法相容特定周邊配件,而如果要遊玩舊平台遊戲的話,目前只能透過重新購買在PlayStation Network上架的數位化版本。

After 500K+ hours of testing, we’re are excited to share that all Xbox, Xbox 360 and Xbox One games playable on Xbox One today, except for the handful that require Kinect, will be available – and look and play better – on Xbox Series X|S at launch.