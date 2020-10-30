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Xbox Series X、S歷經50萬小時測試 能向下相容絕大多數舊平台遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

先前Xbox部門主管Phil Spencer已經多次強調Xbox Series X，或是入門款Xbox Series S都能對應向下相容遊玩舊款Xbox平台遊戲，而Xbox部門產品經理Jason Ronald稍早更進一步說明新機在經過50萬小時測試後，確認將可直接執行Xbox One、Xbox 360，以及初代Xbox平台遊戲。

不過，Jason Ronald也強調諸如需要配合Kinect視訊攝影機等配件遊玩的遊戲將會無法相容，原因是這些配件無法用於Xbox Series X與Xbox Series S，自然也無法使用這些遊戲。

除了支援大量舊平台遊戲，微軟也說明部分遊戲還可藉由新機運算效能提高畫面解析度，增加HDR顯示效果。

而相較微軟的作法，Sony在PlayStation 5的向下相容就顯得有些拘謹，例如僅支援相容PlayStation 4平台遊戲，同時僅能以DualShock 4進行操作，無法透過新款DualSense控制器遊玩，另外也無法相容特定周邊配件，而如果要遊玩舊平台遊戲的話，目前只能透過重新購買在PlayStation Network上架的數位化版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox Series X 微軟

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