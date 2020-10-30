PlayStation 5簡單試玩：體型真的龐大、聲音與觸覺形成體驗感受很特別

日前Sony公布PlayStation 5正式售價，同時也陸續開放美國媒體、網紅開箱介紹，而亞洲地區也提供日本媒體開箱，並且邀請藝人林俊傑試玩後，台灣媒體也在日前受邀體驗PlayStation 5遊玩效能。

不過，受限現場提供設備仍非正式市售商品，即便已經獲得台灣NCC電磁檢驗許可上市，但此次仍僅能拍攝特定畫面，除了無法近拍主機細節，同時也無法拍攝主機背面等影像。但由於目前已經有不少海外媒體、網紅已經開箱，因此外觀內容在這裡就不做詳述。

相較日本與北美等主要7個市場將會在11月12日率先開賣PlayStation 5，台灣市場則是與歐洲、中東、南美、亞洲和南非等市場一同在11月19日開放銷售，其中，包含光碟機的標準版本建議售價為499.99美元，新台幣售價為15980元，而不包含光碟機的數位版本建議售價為399.99美元，新台幣售價則是12980元。

包含光碟機的標準版本與不包含光碟機的數位版本，原則上並沒有硬體效能上的差異，僅差別在是否搭載藍光光碟機，以及機身是否搭載光碟機而較厚，因此也讓兩者售價僅有100美元或新台幣3000元的差異。

此次在台灣地區提供體驗機種仍非正式市售商品，因此實際體驗可能依然會與市售版本有落差，但理論上不會有太大不同。

以機身外觀來看，相較Xbox Series X確實明顯大了許多，甚至也比自家先前推出的PlayStation 4 Pro機型更大，因此如果想要以「Plash Speed 5」名義偽裝成家裡路由器的話，恐怕會有點難度 (汗)。

依照Sony解釋，之所以將機身刻意做大的原因，其實是為了確保主機在平躺放置時，同樣也能有足夠散熱效果，因此在盒裝內附的底座不僅是用來讓機身直立時固定，主機平躺放置時也能作為支撐架。

而在機身與DualSense控制手把的白色部位，仔細近看是可以發現透過眾多為小的「△」「○」「□」「╳」圖案構成，而主機電源開關等按鍵也改為實體按鈕設計，不再使用觸控感應形式，至於本身重量則是4.5公斤，不包含光碟機的數位版本則是3.9公斤，運作電力瓦數則分別為350W與340W。

連接埠則分別提供一組最高可對應輸出4K 120Hz、8K規格的HDMI 2.1，另外也包含一組USB-A、2組USB 3.0 Type-A與1組USB 3.0 Type-C連接埠，另外也提供一組網路線孔，以及Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax與藍牙5.1。

內建藍光光碟機可對應Ultra HD Blu-ray、BD-ROM、BD-R/RE，以及DVD讀取播放功能，內建硬碟則採1TB容量設計，但實際可使用儲存容量僅為825GB，對應每秒5.5GB數據傳輸率。

運算效能方面則是採用Zen 2架構設計的客製化AMD Ryzen處理器，對應8核心、16線程設計，最高運作時脈為3.5GHz，而顯示卡則採用RDNA 2顯示架構的Radeon GPU設計，支援硬體等級的即時光影追跡效果，最高運作時脈為2.23GHz，對應顯示效能為10.3 TFLOPS，另外也配置16GB GDDR6記憶體，對應傳輸頻寬為每秒448GB。

若對比AMD近期揭曉的產品來看，預期PlayStation 5採用硬體規格應該是以Ryzen 5000系列處理器，以及Radeon RX6000系列顯示卡客製化打造。

至於此次推出的新款控制手把DualSense，實際大小僅比原先用在PlayStation 4的DualShock 4大一點，並且採用更簡單色調，同時因為採用圓潤曲線設計，因此在持握使用也合乎人體工學，而使用體驗與DualShock 4並沒有太大差異。

但確實如Sony強調此次在控制手把增加觸感與聲音體驗感受，整個遊玩過程中可從《PlayStation實驗室》，或是《小小大星球 (Little Big Planet)》系列在PlayStation 5新作《小小大冒險 (Sackboy: A Big Adventure)》操作互動裡，藉由不同形式震動與聲音配合產生沉浸感受。

比較可惜的是，此次體驗內容其實相當有限，同時展示遊戲主要也是為了呈現新款主機所成提供操作體驗，特別是新機搭載的「Tempest」 3D真實音效技術，更是此次PlayStation 5主打重點，只是實際感受難以透過文字或影片呈現，依然要等新機實際上市後由玩家親自體驗才能真正感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》