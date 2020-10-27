臉書跨足雲端遊戲 未上架蘋果iOS平台

臉書（Facebook）今天推出雲端遊戲服務，玩家不用下載App就可以立即在臉書上玩各式各樣的遊戲，但目前該服務尚未上架蘋果iOS平台。

臉書負責遊戲業務的副總裁魯賓（Jason Rubin）表示，臉書的雲端遊戲服務，跟谷歌（Google）的Stadia和微軟（Microsoft）的xCloud提供電玩主機等級的遊戲不一樣。

魯賓說，若玩家一開始在臉書上玩遊戲，後來決定要改用下載的App接著玩，遊戲進度也不會消失。

「可惜的是，我們目前不會在iOS推出雲端遊戲服務，所以只有Android和網路玩家能在臉書上享受整合的雲端遊戲，同時我們也正在研究在iOS推出服務的替代方案。」

「蘋果對待遊戲的方式與眾不同，並繼續對這一非常寶貴的資源施加控制。」