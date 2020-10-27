宇峻、智冠衝業績 推《三國群英傳M》大改版

智冠（5478）子公司遊戲新幹線與宇峻（3546）聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（27）日推出重大改版，並與超市龍頭全聯的電商服務「全聯PXGo!」合作，將送出2000萬福利點與上萬杯咖啡。遊戲新幹線表示，除了透過改版提供更優質的遊戲內容，也希望透過和全聯合作，提供全台玩家更實質的優惠，並能讓雙方客層相互推出火花。

今年上市的《三國群英傳M》成績表現優異，也帶動遊戲新幹線和宇峻的營運表現。宇峻今年前9個月累計營收達11.9億元，年增42%，為歷年同期新高；遊戲新幹線上半年獲利1.09億年增近六倍，已超越去年全年貢獻。

遊戲新幹線副總經理張益民也預告，將參與明年1月底舉辦的2021台北國際電玩展，打造《三國群英傳M》上線一週年的同慶活動；並規劃從今年第4季到明年第1季投注三千萬元的行銷運算，目標維持玩家對遊戲的熱度與參與。

本次改版除了有遊戲內容的優化與更新，推出新的副本、兵種、寵物系統等玩法，並加開新伺服器「至尊」；此外，遊戲代言人動力火車也會以NPC出現在遊戲中，增添玩家的新鮮感。