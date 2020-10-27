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Xbox部門主管：Xbox xCloud串流遊戲服務將進駐電視裝置
在接受Stratechery網站訪談時，Xbox部門主管Phil Spencer透露未來將考慮讓串流遊戲服務Project xCloud能進一步進駐更多電視裝置，同時也透露未來將考慮推出更完整的Xbox Game Pass Platinum訂閱方案，讓玩家能以此完整存取Xbox遊戲與服務內容。
目前微軟已經推出基礎Xbox Game Pass，以及包含可使用Project xCloud服務的Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案，甚至也加入整合EA Play服務內容。而依照Phil Spencer說法，接下來預期將推出的Xbox Game Pass Platinum訂閱方案，將能配合所有Xbox裝置使用，同時預期取代現有Xbox All Access購機方案。
另外，除了目前對應Windows PC、Xbox遊戲主機與Android手機，Phil Spencer更透露未來Project xCloud將進一步解決在iOS裝置使用問題，同時也考慮推出對應電視裝置使用版本，其中可能會藉由電視棒等裝置形式，讓使用者能以更簡單方式使用串流遊戲服務。
不過，Phil Spencer並未透露具體做法，但意味Project xCloud服務將可能推出整合電視棒裝置，甚至也有可能推出對應連網電視使用app，讓使用者在沒有Xbox主機，甚至也不需使用個人手機、PC情況下，即可直接透過電視遊玩串流遊戲內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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