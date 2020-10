《秘境探險》真人版電影劇照公布 寶藏獵人奈森德瑞克身影亮相

日前確認正式開拍的《秘境探險》真人版電影,稍早透過英國演員湯姆霍蘭德 (Tom Holland)個人Instagram公布演出青少年時期的奈森德瑞克身影。

《秘境探險》真人版電影是由曾經執導電影《猛毒》的Ruben Fleischer擔任,而主角奈森德瑞克 (Nathan Drake)則會由湯姆霍蘭德演出,並且由馬克華柏格 (Mark Wahlberg)扮演奈森德瑞克亦師亦友,甚至偶而出現父親般關懷的維克多蘇利文 (Victor Sullivan)。

真人版電影將取材自遊戲《秘境探險3:德瑞克的騙局 (Uncharted 3: Drake’s Deception)》,其中奈森德瑞克過去與維克多蘇利文相遇,並且成為寶藏獵人的故事,但其中也會參考《秘境探險4:盜賊末路 (Uncharted 4: A Thief’s End)》部分內容。

雖然與遊戲中的形象有些落差,但顯然還是有不少奈森德瑞克身為寶藏獵人的氛圍。不過,在遊戲中擔任奈森德瑞克配音的Nolan North,則是在個人Twitter大讚湯姆霍蘭德演出裝扮幾乎與遊戲中角色如出一轍。

目前《秘境探險》真人版電影預計在2021年7月15日上映,雖然目前還不確定是否會因為日後疫情影響而有改變,但預期還是能吸引不少遊戲粉絲關注。

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH