《秘境探險》真人版電影劇照公布 寶藏獵人奈森德瑞克身影亮相
日前確認正式開拍的《秘境探險》真人版電影，稍早透過英國演員湯姆霍蘭德 (Tom Holland)個人Instagram公布演出青少年時期的奈森德瑞克身影。
《秘境探險》真人版電影是由曾經執導電影《猛毒》的Ruben Fleischer擔任，而主角奈森德瑞克 (Nathan Drake)則會由湯姆霍蘭德演出，並且由馬克華柏格 (Mark Wahlberg)扮演奈森德瑞克亦師亦友，甚至偶而出現父親般關懷的維克多蘇利文 (Victor Sullivan)。
真人版電影將取材自遊戲《秘境探險3：德瑞克的騙局 (Uncharted 3: Drake’s Deception)》，其中奈森德瑞克過去與維克多蘇利文相遇，並且成為寶藏獵人的故事，但其中也會參考《秘境探險4：盜賊末路 (Uncharted 4: A Thief’s End)》部分內容。
雖然與遊戲中的形象有些落差，但顯然還是有不少奈森德瑞克身為寶藏獵人的氛圍。不過，在遊戲中擔任奈森德瑞克配音的Nolan North，則是在個人Twitter大讚湯姆霍蘭德演出裝扮幾乎與遊戲中角色如出一轍。
目前《秘境探險》真人版電影預計在2021年7月15日上映，雖然目前還不確定是否會因為日後疫情影響而有改變，但預期還是能吸引不少遊戲粉絲關注。
Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!— Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020
Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言