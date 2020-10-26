微軟利用簡單機械裝置 讓使用者在VR環境內感受物品持握觸覺

過去對於虛擬實境中的模擬體驗，除了在視覺上的擬真效果強化之餘，觸覺也逐漸成為不少業者嘗試挑戰的模擬項目，而在微軟提出的解決方案中，則是讓使用者能直接透過可實際握壓裝置，藉此對應虛擬實境中的觸覺互動感受。

此項名為「Haptic PIVOT」的解決方案，其實就是透過一組可配戴在手腕的機械裝置，在一般情況下可折合，並且避免影響使用者手部活動，但是當使用者在虛擬實境中拿起虛擬物體時，機械裝置就會將前方握把部位移到使用者手部可觸及位置，透過讓使用者實際用手觸控、持握，藉此模擬在虛擬實境環境中壓按、搬動物體感受。

相比過去有不少業者透過可釋放低電流讓使用者手部可產生觸覺般的感受，或是透過外骨骼方式讓手部感受阻力等方式，實現模擬在虛擬環境中的觸覺，微軟此項作法顯得有些簡單卻直接。

不過，在實際使用自然還有會一定限制，例如能模擬物件類型可能有限，同時在使用過程也必須讓使用者配戴諸多裝置，對使用者而言也會有些負擔。

目前此項解決方案仍處於研究階段，因此暫時並沒有變成實際產品的規劃，但卻有利於微軟投入研究更多虛擬實境應用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》