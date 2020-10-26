未來玩家透過Ubisoft Connect 即可存取所有遊戲相關內容

Ubisoft宣布，將從10月27日起將旗下Ubisoft Club與Uplay服務整併，並且以Ubisoft Connect作為全新服務名稱，讓玩家透過相同帳號即可在不同裝置上存取相同Ubisoft服務內容。

而未來Ubisoft推出的新款遊戲都會對應Ubisoft Connect服務，同時玩家所有遊戲遊玩進度資料都會存放在此項服務內，並且能以跨平台形式存取使用。

同時，Ubisoft也將在未來兩個月內針對已經上市遊戲進行更新，使其支援Ubisoft Connect服務。

在Ubisoft Connect服務內，玩家可以透過PC、家用電玩主機或手機登入個人Ubisoft帳號，即可使用所有免費遊戲、社群互動功能，同時也能管理、使用個人持有遊戲內容，或是確認個人遊戲成就，另外包含U幣等內容也會一併移轉到Ubisoft Connect服務，並且可隨玩家等級互動提昇獲取解所遊戲特定內容獎勵。

Ubisoft預計在10月26日至27日間進行系統維護，將使Ubisoft Club與Uplay服務項目整併為Ubisoft Connect服務，同時未來相關網頁內容也會更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》