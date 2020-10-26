蘋果擴增實境眼鏡再傳於2022年問世 至少有兩種版本投入設計

先前持續有消息傳出的蘋果擴增實境眼鏡裝置，再次有消息指稱最快將在2021年第四季揭曉，但也有可能延後至2022年第一季才對外公布。

這樣的時間點，恰好與先前彭博新聞記者Mark Gurman取得消息相符，先前指稱蘋果代號N301的擴增實境眼鏡裝，將會在2022年問世，另一款代號N421的擴增實境眼鏡裝置則會在2023年公佈。

另外，先前也有消息表示蘋果擴增實境眼鏡將採用0.5吋、解析度採1280 x 960規格設計的micro OLED面板，同時裝置版本必須額外連接iPhone使用，眼鏡本身並未整合運算處理功能，因此主要作為配戴顯示輸出使用。

在此之前，相關消息認為蘋果近年持續布局ARKit技術應用，後續更在iPhone 12導入LiDAR光達設計，因此推測是為了日後打造的擴增實境眼鏡裝置作準備。

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