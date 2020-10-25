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以FPGA形式相容舊款家用電玩主機的Analogue 這次打造PC-Engine相容機種

聯合新聞網 / 楊又肇

過去標榜以FPGA形式達成硬體模擬相容舊式家用電玩主機的Analogue，近期宣布推出可相容早期由NEC推出的8位元家用電玩主機PC Engine相容機種Analogue Duo，其中包可直接運作PC Engine專用PC卡，以及當年PC Engine Duo所支援CD-Rom光碟遊戲。

而Analogue Duo整體設計，其實也貼近當年推出的PC Enigne Duo，只是將原本採上蓋掀開放置光碟的Super CD-Rom2，調整為吸入式光碟機，而PC卡與光碟則可同時相容日版與歐美版本遊戲作品。

至於相容硬體版本，則包含日版PC Engine、歐美規格TurboGrafx-16、日版PC Engine SuperGrafx、日版PC Engine CD-ROM2、歐美規格TurboGrafx CD、日版PC Engine Super CD-ROM2，以及日版PC Engine Arcade CD-ROM2

其他規格則包含內建藍牙、2.4GHz頻段Wi-Fi連接功能，並且支援8位堂 (8BitDo)推出的無線控制器，另外也提供藉由USB連接對應控制手把，或是透過專屬連接孔使用原本PC-Engine控制手把，輸出部分則採用HDMI連接埠，支援1080P影像輸出。

Analogue Duo建議售價為199美元，預計在2021年上市，提供黑色與白色兩款配色。

配合此次更新，Analogue也宣布先前同樣藉由FPGA形式相容Game Boy Color、Game Boy Advance遊戲的掌機裝置Analogue Pocket，將可透過轉接配件方式相容PC Engine使用的PC卡，藉此遊玩更多遊戲內容，建議售價則是29.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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