Sony確認PlayStation 5也會加入Apple TV功能

更新：PlayStation 4也確定加入支援Apple TV功能。

日前確定與蘋果合作，將Apple TV功能帶到旗下連網電視，顯然接下來也將在預計於11月12日推出的PlayStation 5加入Apple TV功能服務，另外也會支援諸如亞馬遜Prime Video、Disney+、Hulu、Peacock、Twitch、YouTube等服務。

除此之外，Sony也確認搭配PlayStation 5使用的遙控器配件，將會預設加入Disney+、Netflix、Spotify、YouTube服務快捷鍵，讓使用者能更快啟用這幾款服務內容。

不過，目前還無法確認不同地區銷售的遙控器版本是否會快捷鍵配置差異，畢竟部分服務如Netflix、YouTube在中國市場仍無法使用，或許在其他地區銷售版本也會有所調整。

目前PlayStation 5預計在11月12日率先在北美、日本在內主要7個市場推出，而台灣地區則會與歐洲、中東、南美、亞洲和南非等市場一同在11月19日開放銷售，其中台灣地區標準版建議售價為新台幣15980元，而未搭載光碟機的數位版本建議售價則為新台幣12980元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》